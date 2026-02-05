https://ria.ru/20260205/tyl-2072553414.html
Полицейские Ингушетии отправили очередной гуманитарный груз бойцам СВО
Полицейские Ингушетии отправили очередной гуманитарный груз бойцам СВО - РИА Новости, 05.02.2026
Полицейские Ингушетии отправили очередной гуманитарный груз бойцам СВО
Сотрудники и ветераны полиции Ингушетии собрали и отправили очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщило РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T19:17:00+03:00
2026-02-05T19:17:00+03:00
2026-02-05T19:17:00+03:00
надежные люди
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072552855_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_35ac5f7e8eac060b542b3efd2800965d.jpg
https://ria.ru/20260130/rossija-2071288862.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072552855_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_45e9d88e82044e142b7d9a9ad7b2bebf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия
Надежные люди, Республика Ингушетия
Полицейские Ингушетии отправили очередной гуманитарный груз бойцам СВО
Сотрудники и ветераны полиции Ингушетии отправили гуманитарный груз бойцам СВО
НАЛЬЧИК, 5 фев – РИА Новости. Сотрудники и ветераны полиции Ингушетии собрали и отправили очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщило региональное МВД.
"Сегодня у стен МВД по республике Ингушетия прошла погрузка гуманитарного груза для доставки в зону проведения специальной военной операции. Стражи правопорядка закупили по заявке воинов… бензиновые генераторы, рации, детектор дронов "Булат", утеплители и плащ-накидки", - говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Ингушетии Владимир Котов поблагодарил всех неравнодушных людей, которые поддерживают участников СВО.
"Наши ребята приближают нашу победу, каждый из них наш герой. Пусть эта гуманитарная помощь напомнит им об их малой Родине. Победа будет за нами, однозначно, враг будет разбит!", - заявил он.