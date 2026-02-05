Полицейские Ингушетии отправили очередной гуманитарный груз бойцам СВО

Гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, от сотрудников и ветеранов полиции Ингушетии

НАЛЬЧИК, 5 фев – РИА Новости. Сотрудники и ветераны полиции Ингушетии собрали и отправили очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщило региональное МВД.

"Сегодня у стен МВД по республике Ингушетия прошла погрузка гуманитарного груза для доставки в зону проведения специальной военной операции. Стражи правопорядка закупили по заявке воинов… бензиновые генераторы, рации, детектор дронов "Булат", утеплители и плащ-накидки", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Ингушетии Владимир Котов поблагодарил всех неравнодушных людей, которые поддерживают участников СВО.