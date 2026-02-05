Рейтинг@Mail.ru
Полицейские Ингушетии отправили очередной гуманитарный груз бойцам СВО
05.02.2026
Надежные люди
 
19:17 05.02.2026
Полицейские Ингушетии отправили очередной гуманитарный груз бойцам СВО
Сотрудники и ветераны полиции Ингушетии собрали и отправили очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции
республика ингушетия
Надежные люди, Республика Ингушетия
Полицейские Ингушетии отправили очередной гуманитарный груз бойцам СВО

Сотрудники и ветераны полиции Ингушетии отправили гуманитарный груз бойцам СВО

© Фото : МВД по Республике ИнгушетияГуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, от сотрудников и ветеранов полиции Ингушетии
Гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, от сотрудников и ветеранов полиции Ингушетии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : МВД по Республике Ингушетия
Гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, от сотрудников и ветеранов полиции Ингушетии
НАЛЬЧИК, 5 фев – РИА Новости. Сотрудники и ветераны полиции Ингушетии собрали и отправили очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщило региональное МВД.
"Сегодня у стен МВД по республике Ингушетия прошла погрузка гуманитарного груза для доставки в зону проведения специальной военной операции. Стражи правопорядка закупили по заявке воинов… бензиновые генераторы, рации, детектор дронов "Булат", утеплители и плащ-накидки", - говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Ингушетии Владимир Котов поблагодарил всех неравнодушных людей, которые поддерживают участников СВО.
"Наши ребята приближают нашу победу, каждый из них наш герой. Пусть эта гуманитарная помощь напомнит им об их малой Родине. Победа будет за нами, однозначно, враг будет разбит!", - заявил он.
