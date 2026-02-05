Миллер и Королев обсудили программу газификации Тверской области

"Мы еще раз подтвердили свои намерения соблюдать взятые на себя обязательства в рамках программы. Ее реализация позволит к 2030 году довести газ до каждого муниципального образования Тверской области. Не останется ни одного муниципалитета без газа. Все это позволит людям получить доступное топливо для своих домов, обеспечит более комфортные условия проживания. И, конечно же, газификация позволит привлечь дополнительные инвестиции и развивать экономику региона", – отметил по итогам встречи Королев, его слова приводит пресс-служба регправительства.