Миллер и Королев обсудили программу газификации Тверской области
Миллер и Королев обсудили программу газификации Тверской области - РИА Новости, 05.02.2026
Миллер и Королев обсудили программу газификации Тверской области
05.02.2026
Алексей Миллер и Виталий Королев обсудили программу газификации Тверской области
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер встретился в Санкт-Петербурге с исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталием Королевым, они обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации региона до 2030 года, сообщает пресс-служба облправительства.
"Мы еще раз подтвердили свои намерения соблюдать взятые на себя обязательства в рамках программы. Ее реализация позволит к 2030 году довести газ до каждого муниципального образования Тверской области. Не останется ни одного муниципалитета без газа. Все это позволит людям получить доступное топливо для своих домов, обеспечит более комфортные условия проживания. И, конечно же, газификация позволит привлечь дополнительные инвестиции и развивать экономику региона", – отметил по итогам встречи Королев, его слова приводит пресс-служба регправительства.
Так, в ближайшие годы в Тверской области планируют газифицировать 28 населенных пунктов, порядка 28 тысяч домовладений.
Со стороны облправительства работа синхронизируется с подготовкой жилых домов и социальных объектов для оперативного подключения к газу, установкой в муниципалитетах газовых котельных. Так, в Нелидове подготовлено к приему газа 12 котельных, еще четыре – в высокой степени готовности. В Оленино предусмотрен ввод восьми объектов.
Также в рамках программы технически перевооружат ряд работающих газораспределительных станций.
Все мероприятия программы отвечают запросам жителей, реального сектора экономики, реализации новых инвестиционных проектов, развитию жилищного строительства, подчеркнули в пресс-службе.