Украина просит у Польши самолеты других типов, кроме МиГ-29, сообщил Туск

ВАРШАВА, 5 фев - РИА Новости. Украина просит у Польши самолеты других типов, кроме МиГ-29, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.
Вчера, 18:57
"Если речь идет о МиГ-29, то я знаю, что процесс идет долго, эти МиГ ожидают. Но Владимир Зеленский задал вопрос, может ли вместо МиГ быть поставлена техника другого типа", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение.
Польский премьер заявил, что посоветуется с военными и даст ответ в понедельник.
"Я сегодня не отвечу на этот вопрос. Вернувшись в Польшу, я завтра буду разговаривать с министром национальной обороны, с нашими генералами, и в понедельник дам знать, что здесь возможно", - сказал он.
Кроме МиГ-29 польские военные имеют в своем распоряжении боевые самолеты следующих типов: американский истребитель F-16, южнокорейский легкий истребитель FA-50, а также снятый с вооружения советский истребитель-бомбардировщик Су-22.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.