Украина просит у Польши самолеты других типов, кроме МиГ-29, сообщил Туск
19:12 05.02.2026
Украина просит у Польши самолеты других типов, кроме МиГ-29, сообщил Туск
Украина просит у Польши самолеты других типов, кроме МиГ-29, сообщил Туск - РИА Новости, 05.02.2026
Украина просит у Польши самолеты других типов, кроме МиГ-29, сообщил Туск
Украина просит у Польши самолеты других типов, кроме МиГ-29, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
украина
польша
россия
дональд туск
владимир зеленский
сергей лавров
нато
в мире, украина, польша, россия, дональд туск, владимир зеленский, сергей лавров, нато, миг-29, f-16
В мире, Украина, Польша, Россия, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, МиГ-29, F-16
Украина просит у Польши самолеты других типов, кроме МиГ-29, сообщил Туск

Туск: Зеленский просит у Польши вместо МиГ технику другого типа

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 фев - РИА Новости. Украина просит у Польши самолеты других типов, кроме МиГ-29, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.
Ранее Польша уже поставила Украине несколько партий МиГ-29. В четверг Туск сообщил, что Польша готова передать Украине оставшиеся у нее МиГ-29 взамен на украинские дроны.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Польша предложила Украине энергетическую помощь
Вчера, 18:57
«
"Если речь идет о МиГ-29, то я знаю, что процесс идет долго, эти МиГ ожидают. Но Владимир Зеленский задал вопрос, может ли вместо МиГ быть поставлена техника другого типа", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение.
Польский премьер заявил, что посоветуется с военными и даст ответ в понедельник.
«
"Я сегодня не отвечу на этот вопрос. Вернувшись в Польшу, я завтра буду разговаривать с министром национальной обороны, с нашими генералами, и в понедельник дам знать, что здесь возможно", - сказал он.
Кроме МиГ-29 польские военные имеют в своем распоряжении боевые самолеты следующих типов: американский истребитель F-16, южнокорейский легкий истребитель FA-50, а также снятый с вооружения советский истребитель-бомбардировщик Су-22.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Польша готовит 48-й пакет военной помощи Украине, заявил Туск
Вчера, 17:13
 
В мире Украина Польша Россия Дональд Туск Владимир Зеленский Сергей Лавров НАТО МиГ-29 F-16
 
 
