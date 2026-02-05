Рейтинг@Mail.ru
В Туле при пожаре в квартире погибли женщина и ребенок
10:24 05.02.2026 (обновлено: 10:31 05.02.2026)
В Туле при пожаре в квартире погибли женщина и ребенок
Женщина и ребенок погибли при пожаре в квартире на улице Октябрьская в Туле, сообщила пресс-служба МЧС России по региону в мессенджере Мах. РИА Новости, 05.02.2026
происшествия, октябрьский, тула, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Октябрьский, Тула, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туле при пожаре в квартире погибли женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли при пожаре в квартире на улице Октябрьская в Туле

© Фото : ГУ МЧС России по Тульской областиТехника МЧС на месте пожара в жилом доме в Туле. 5 февраля 2026
Техника МЧС на месте пожара в жилом доме в Туле. 5 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области
Техника МЧС на месте пожара в жилом доме в Туле. 5 февраля 2026
ТУЛА, 5 фев — РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при пожаре в квартире на улице Октябрьская в Туле, сообщила пресс-служба МЧС России по региону в мессенджере Мах.
"Ночью 5 февраля произошло возгорание в квартире на 1 этаже на улице Октябрьская в Туле … К сожалению, погибла 40-летняя женщина и 12-летний ребёнок. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Повреждененная кровля здания Репьевской средней школы - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В школе в Новосибирской области частично обрушилась крыша
Вчера, 08:51
В ведомстве добавили, что пожарно-спасательные подразделения прибыли на место спустя восемь минут после поступления сообщения. Возгорание потушили на площади пять квадратных метров.
Пресс-служба СУСК России по Тульской области сообщила журналистам об организации процессуальной проверки сообщения о гибели матери с ребенком. Следователи выехали на место пожара. Проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Возгорание на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Тамбовской области локализовали пожар на площади в квадратный километр
4 февраля, 20:06
 
