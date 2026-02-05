https://ria.ru/20260205/tula-2072387372.html
В Туле при пожаре в квартире погибли женщина и ребенок
В Туле при пожаре в квартире погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 05.02.2026
В Туле при пожаре в квартире погибли женщина и ребенок
Женщина и ребенок погибли при пожаре в квартире на улице Октябрьская в Туле, сообщила пресс-служба МЧС России по региону в мессенджере Мах. РИА Новости, 05.02.2026
Происшествия, Октябрьский, Тула, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Женщина и ребенок погибли при пожаре в квартире на улице Октябрьская в Туле