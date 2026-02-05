Рейтинг@Mail.ru
Цискаридзе предложил регулировать допустимую одежду в театрах - РИА Новости, 05.02.2026
14:20 05.02.2026
Цискаридзе предложил регулировать допустимую одежду в театрах
Цискаридзе предложил регулировать допустимую одежду в театрах - РИА Новости, 05.02.2026
Цискаридзе предложил регулировать допустимую одежду в театрах
Ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, рассуждая о допустимой одежде для зрителей в театре, предположил, РИА Новости, 05.02.2026
россия
николай цискаридзе
https://ria.ru/20251212/tsiskaridze-2061674342.html
россия
2026
Новости
россия, николай цискаридзе
Россия, Николай Цискаридзе
Цискаридзе предложил регулировать допустимую одежду в театрах

Цискаридзе предложил ввести дресс-код в театрах

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Николай Цискаридзе. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, рассуждая о допустимой одежде для зрителей в театре, предположил, что властям следует заняться регулированием этого вопроса.
"Видимо, мы живем в такое время, когда надо заранее описывать правила. Видимо, министерство культуры должно этим тоже заняться для того, чтобы издать эти правила и все им следовали", - сказал он журналистам после выступления в национальном центре "Россия" в рамках Марафона "Россия - семья семей".
По его словам, допустимость определенной одежды в таких местах имеет свою логику: как в храмах, так и в театрах должны существовать правила уважения к месту и людям вокруг.
"В театр нельзя приходить в шлепках, нельзя приходить в шортах, нельзя ложиться на бордюры. Это нормально, это просто уважение одного человека к другому и тому месту, где он находится", - отметил Цискаридзе.
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Цискаридзе призвал Роскомнадзор контролировать сайты перекупщиков билетов
12 декабря 2025, 15:21
 
Россия Николай Цискаридзе
 
 
