https://ria.ru/20260205/tsiskaridze-2072460954.html
Цискаридзе предложил регулировать допустимую одежду в театрах
Цискаридзе предложил регулировать допустимую одежду в театрах - РИА Новости, 05.02.2026
Цискаридзе предложил регулировать допустимую одежду в театрах
Ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, рассуждая о допустимой одежде для зрителей в театре, предположил, РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:20:00+03:00
2026-02-05T14:20:00+03:00
2026-02-05T14:20:00+03:00
россия
николай цискаридзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156190/70/1561907067_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_2dc9fff07a5ac2a49226f892de6b460c.jpg
https://ria.ru/20251212/tsiskaridze-2061674342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156190/70/1561907067_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_09d37bb73bd6f645328433cf931b3b32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай цискаридзе
Россия, Николай Цискаридзе
Цискаридзе предложил регулировать допустимую одежду в театрах
Цискаридзе предложил ввести дресс-код в театрах
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, рассуждая о допустимой одежде для зрителей в театре, предположил, что властям следует заняться регулированием этого вопроса.
"Видимо, мы живем в такое время, когда надо заранее описывать правила. Видимо, министерство культуры должно этим тоже заняться для того, чтобы издать эти правила и все им следовали", - сказал он журналистам после выступления в национальном центре "Россия" в рамках Марафона "Россия - семья семей".
По его словам, допустимость определенной одежды в таких местах имеет свою логику: как в храмах, так и в театрах должны существовать правила уважения к месту и людям вокруг.
"В театр нельзя приходить в шлепках, нельзя приходить в шортах, нельзя ложиться на бордюры. Это нормально, это просто уважение одного человека к другому и тому месту, где он находится", - отметил Цискаридзе
.