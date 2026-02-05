Рейтинг@Mail.ru
Цены на вторичное жилье снизятся в 2026 году, считают в "Росконгрессе"
00:35 05.02.2026
Цены на вторичное жилье снизятся в 2026 году, считают в "Росконгрессе"
Цены на вторичное жилье снизятся в 2026 году, считают в "Росконгрессе" - РИА Новости, 05.02.2026
Цены на вторичное жилье снизятся в 2026 году, считают в "Росконгрессе"
Цены на вторичное жилье в России снизятся в 2026 году на 10-15%, а стоимость квадратного метра в новостройках может остаться на нынешнем уровне, говорится в... РИА Новости, 05.02.2026
жилье
москва
россия
лариса долина
центральный банк рф (цб рф)
жилье, москва, россия, лариса долина, центральный банк рф (цб рф)
Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Цены на вторичное жилье снизятся в 2026 году, считают в "Росконгрессе"

"Росконгресс": цены на вторичное жилье в России снизятся в 2026 году

© iStock.com / Tsikhan KuprevichРиелторы отдают ключи от квартиры
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© iStock.com / Tsikhan Kuprevich
Риелторы отдают ключи от квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Цены на вторичное жилье в России снизятся в 2026 году на 10-15%, а стоимость квадратного метра в новостройках может остаться на нынешнем уровне, говорится в докладе "Росконгресса" "Дело Долиной и российский вторичный рынок недвижимости: макроэкономика против судебного прецедента", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Прогноз цен на 2026 год предполагает снижение вторичного рынка на 10-15%, первичный рынок может показать стагнацию или рост на уровне инфляции", - говорится в докладе.
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Домклик" рассказал, где стоимость вторички выросла меньше уровня инфляции
3 февраля, 12:15
Восстановление активности на рынке жилья, по мнению экспертов, будет зависеть, прежде всего, от макроэкономических факторов: динамики ключевой ставки и условий ипотечного кредитования.
Авторы отмечают, что главным фактором влияния на рынок недвижимости в 2025 году стала монетарная политика, а вовсе не судебная неопределенность, связанная с оспариванием сделок, включая нашумевшее дело певицы Ларисы Долиной. "Ключевая ставка ЦБ в первой половине прошлого года держалась на уровне 21%, условия выдачи ипотеки весь год были заградительными, что повлияло на структуру расчетов и вернуло рынок в эпоху "живых денег", - объясняют они.
"Ключевая трансформация последних лет — снижение доли ипотеки на вторичном рынке жилья. Доля сделок без ипотеки от общего количества сделок с недвижимостью выросла с 16% во втором полугодии 2023 года до 55% к началу 2025 года", - отмечается в докладе.
Однако обвала рынка в прошлом году не произошло. Рынок адаптировался через механизм альтернативных сделок, когда продавец одновременно продает свою квартиру и покупает другую, используя вырученные средства. Доля таких сделок в Москве и области выросла до 70% — на 30 процентных пунктов выше уровня 2024 года. По России в целом альтернативные сделки составляют 80-85% рынка — это максимум за девять лет.
"Рынок вторичной недвижимости в 2026 году продолжит функционировать в режиме альтернативных сделок и живых денег. При снижении ключевой ставки до прогнозных 11- 14% рыночные ипотечные ставки могут опуститься до 15-17%, что частично вернет ипотечный спрос на вторичку. Спред между первичкой и вторичкой продолжит сокращаться до 25-30% к концу 2025-2026 годов", - прогнозируют эксперты.
Снег в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Циан": спрос на вторичку в городах с семейной ипотекой вырос на 40%
23 января, 03:00
 
