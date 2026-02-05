Рейтинг@Mail.ru
Россиянам назвали три причины для пересдачи биометрии - РИА Новости, 05.02.2026
11:14 05.02.2026
Россиянам назвали три причины для пересдачи биометрии
Россиянам назвали три причины для пересдачи биометрии
Биометрию рекомендуется сдать заново после истечения срока ее действия через 3-5 лет, при сильном изменении внешности, например, травме, или для получения...
Россиянам назвали три причины для пересдачи биометрии

ЦБТ: биометрию рекомендуется сдать заново после истечения срока ее действия

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДемонстрация процедуры снятия биометрических данных
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Биометрию рекомендуется сдать заново после истечения срока ее действия через 3-5 лет, при сильном изменении внешности, например, травме, или для получения расширенного доступа к сервисам, сообщили РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ), операторе Единой биометрической системы.
"Подтвержденная биометрия, которая регистрируется в уполномоченном банке, действует 5 лет. Упрощенная и стандартная биометрия, которая регистрируется через приложение "Госуслуги Биометрия", - 3 года. По истечении срока действия рекомендуется перерегистрировать данные", - сказали в центре.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Госудуму внесли проект об упрощении прохода в госучреждения по биометрии
24 января, 18:23
Еще одной причиной пересдачи биометрии является сильное изменение внешности - например, после травмы. Кроме того, пользователю нужно заново зарегистрировать биометрию в системе, если он хочет повысить ее уровень и получить подтвержденную.
"С помощью подтвержденной биометрии можно, например, получать услуги в МФЦ без паспорта, пользоваться дистанционным банковским обслуживанием, выпускать УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись - ред.), а в перспективе - садиться на поезд и самолет без предъявления документов", - напомнили в ЦБТ.
В сентябре 2024 года глава ЦБТ Владислав Поволоцкий рассказывал в интервью РИА Новости, что время регистрации биометрии через банк составляет в среднем 7 минут - за это время сотрудник банка проверяет паспорт, находит данные в ЕСИА, фотографирует и записывает три образца голоса. Регистрация данных в приложении "Госуслуги. Биометрия" проходит быстрее. Также россиянам доступна выездная регистрация биометрии - сотрудник банка приедет домой, проверит паспорт и СНИЛС, сделает фото и запишет голос.
Лайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На рейсах из Шереметьево в Петербург запустят посадку по биометрии
22 января, 14:20
 
