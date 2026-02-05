Рейтинг@Mail.ru
00:24 05.02.2026
ЦБ до апреля будет маленькими шагами снижать ключевую ставку, считает Шохин
экономика
александр шохин
центральный банк рф (цб рф)
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика, александр шохин, центральный банк рф (цб рф), российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Александр Шохин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Российский союз промышленников и предпринимателей
ЦБ до апреля будет маленькими шагами снижать ключевую ставку, считает Шохин

БРАЗИЛИА, 4 фев - РИА Новости. Центральный банк до апреля будет постепенно снижать ключевую ставку, считает председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
До апреля запланированы два заседания Банка России, которые пройдут 13 февраля и 20 марта.
Менеджер в офисе банка - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В России снизилась средняя максимальная ставка по накопительному счету
30 января, 16:26
"До апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться (по траектории снижения ставки - ред.). Но, мое убеждение, что эти маленькие шажки должны вести к снижению ставки на 50 базисных пунктов", - сказал Шохин журналистам.
Он высказал мнение, что чтобы к концу года ставка снизилась до 12-13% от нынешних 16%, Банку России следует уменьшать ставку на полпроцента, то есть на 50 базисных пунктов, на каждом заседании.
"Это было бы правильно. Но резких снижений никто не ждет. Потому что до конца еще непонятно влияние повышения налогов, это во-первых. Во-вторых, конечно, мы ждем, что геополитика как-то может повлиять на это", - продолжил Шохин.
Также он подчеркнул необходимость учитывать влияние различных факторов на инфляцию. Он пояснил, что речь идет не только о повышении НДС, но и об утильсборе и курсе рубля, которые также могут иметь значение.
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
19 декабря 2025, 14:14
