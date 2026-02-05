https://ria.ru/20260205/treschina-2072366691.html
Спасатели опровергли информацию об отрыве льдины на юге Сахалина
Спасатели опровергли информацию об отрыве льдины на юге Сахалина
Трещина образовалась в четверг на ледовом припае побережья юга Сахалина, спасатели контролируют ситуацию, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T08:46:00+03:00
происшествия
россия
сахалин
охотское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
