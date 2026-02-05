Рейтинг@Mail.ru
Спасатели опровергли информацию об отрыве льдины на юге Сахалина - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/treschina-2072366691.html
Спасатели опровергли информацию об отрыве льдины на юге Сахалина
Спасатели опровергли информацию об отрыве льдины на юге Сахалина - РИА Новости, 05.02.2026
Спасатели опровергли информацию об отрыве льдины на юге Сахалина
Трещина образовалась в четверг на ледовом припае побережья юга Сахалина, спасатели контролируют ситуацию, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T08:46:00+03:00
2026-02-05T08:46:00+03:00
происшествия
россия
сахалин
охотское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151567/18/1515671887_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_dbc58f945bab80828b74f97443fc1bd3.jpg
https://ria.ru/20260204/aysberg-2072319832.html
https://realty.ria.ru/20260203/led-2071667184.html
россия
сахалин
охотское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151567/18/1515671887_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_e26560d4946092401eec8745fc060a55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сахалин, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сахалин, Охотское море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели опровергли информацию об отрыве льдины на юге Сахалина

На Сахалине опровергли информацию об отрыве льдины, заявив о появлении трещины

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкРассвет
Рассвет - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Рассвет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев – РИА Новости. Трещина образовалась в четверг на ледовом припае побережья юга Сахалина, спасатели контролируют ситуацию, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
Ранее ряд СМИ писал, что в четверг в районе села Стародубского Долинского района оторвалась льдина.
Дрейфующие скопление льда в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Эколог оценил опасность "айсберга" в Черном море
4 февраля, 21:47
"Информация об отрыве льдины в районе села Стародубского Долинского района не соответствует действительности. По информации администрации муниципального образования, на ледовом припае у Стародубского образовалась трещина. Рыбаков предупредили о возможной опасности сиреной и ракетницами", - рассказал представитель пресс-службы ведомства.
По его данным, сообщений об отрыве льда и просьб о помощи спасателям не поступало. Ситуацию контролирует дежурная смена центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС России.
В среду пресс-служба МЧС РФ сообщила РИА Новости о другом случае отрыва льдины в Долинском районе. Спасатели эвакуировали при помощи судна на воздушной подушке "Хивус-10" с уносившейся в Охотское море льдины 71 рыбака. Помощь медиков им не понадобилась.
Патриаршие пруды в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Ответственность и расчет. Как вести себя на льду
3 февраля, 10:00
 
ПроисшествияРоссияСахалинОхотское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала