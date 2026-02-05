Спасатели опровергли информацию об отрыве льдины на юге Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев – РИА Новости. Трещина образовалась в четверг на ледовом припае побережья юга Сахалина, спасатели контролируют ситуацию, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.

Ранее ряд СМИ писал, что в четверг в районе села Стародубского Долинского района оторвалась льдина.

"Информация об отрыве льдины в районе села Стародубского Долинского района не соответствует действительности. По информации администрации муниципального образования, на ледовом припае у Стародубского образовалась трещина. Рыбаков предупредили о возможной опасности сиреной и ракетницами", - рассказал представитель пресс-службы ведомства.