https://ria.ru/20260205/tramp-2072580590.html
В Белом доме рассказали о возможных действиях Трампа в отношении Ирана
В Белом доме рассказали о возможных действиях Трампа в отношении Ирана - РИА Новости, 05.02.2026
В Белом доме рассказали о возможных действиях Трампа в отношении Ирана
Президент США Дональд Трамп как верховный главнокомандующий обладает множеством вариантов действий в отношении Ирана помимо дипломатии, предупредила... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T23:58:00+03:00
2026-02-05T23:58:00+03:00
2026-02-05T23:58:00+03:00
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
каролин левитт
дональд трамп
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072519077_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_5af6b589bcbde758594da12f3067ae14.jpg
https://ria.ru/20260205/iran-2072575592.html
сша
иран
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072519077_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_13573d62d56aa308cc9b82f64221cb2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), каролин левитт, дональд трамп, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Каролин Левитт, Дональд Трамп, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Белом доме рассказали о возможных действиях Трампа в отношении Ирана
Белый дом: у Трампа много вариантов действий в отношении Ирана помимо дипломатии