Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ
22:08 05.02.2026 (обновлено: 23:24 05.02.2026)
Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ
Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ
Президент США Дональд Трамп предложил разработать соглашение с Россией по стратегическим вооружениям на замену истекшего СНВ-3. РИА Новости, 05.02.2026
в мире
сша
россия
дональд трамп
договор снв-3
ядерное оружие
владимир путин
сша
россия
в мире, сша, россия, дональд трамп, договор снв-3, ядерное оружие, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Договор СНВ-3, Ядерное оружие, Владимир Путин
Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ

Трамп выступил за разработку улучшенного договора вместо ДСНВ на годы вперед

© REUTERS / Jessica KoscielniakПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Jessica Koscielniak
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил разработать соглашение с Россией по стратегическим вооружениям на замену истекшего СНВ-3.
"Вместо продления New START (плохо согласованного Соединенными Штатами документа, который, помимо всего прочего, грубо нарушается) мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и современный договор, который сможет действовать долгие годы в будущем", — написал он в соцсети Truth Social.
При этом Соединенные Штаты продолжают наращивать военный потенциал до "невиданных уровней", утверждает глава Белого дома.
Ранее в четверг портал Axios сообщил, что Россия и США договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода на время переговоров. Белый дом оставил эту информацию без комментария.
Накануне в российском МИД заявили, что отсутствие ответа на идею президента Владимира Путина по ДСНВ воспринимают как данность, которую придется учитывать в дальнейшей политике в сфере стратегических вооружений. Пока стороны больше не связаны договором, Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности. Вместе с тем Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.
Ситуация вокруг ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. США также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.
Срок действия соглашения истекает 5 февраля. Осенью Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.
Как писали СМИ, Трамп назвал это предложение хорошей идеей.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампДоговор СНВ-3Ядерное оружиеВладимир Путин
 
 
