Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил разработать соглашение с Россией по стратегическим вооружениям на замену истекшего СНВ-3.

New START (плохо согласованного Соединенными Штатами документа, который, помимо всего прочего, грубо нарушается) мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и современный договор, который сможет действовать долгие годы в будущем", — написал он в соцсети "Вместо продления(плохо согласованного Соединенными Штатами документа, который, помимо всего прочего, грубо нарушается) мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и современный договор, который сможет действовать долгие годы в будущем", — написал он в соцсети Truth Social

При этом Соединенные Штаты продолжают наращивать военный потенциал до "невиданных уровней", утверждает глава Белого дома.

Ранее в четверг портал Axios сообщил, что Россия США договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода на время переговоров. Белый дом оставил эту информацию без комментария.

Накануне в российском МИД заявили, что отсутствие ответа на идею президента Владимира Путина по ДСНВ воспринимают как данность, которую придется учитывать в дальнейшей политике в сфере стратегических вооружений. Пока стороны больше не связаны договором, Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности. Вместе с тем Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.

Ситуация вокруг ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.

Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. США также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.

Срок действия соглашения истекает 5 февраля. Осенью Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.