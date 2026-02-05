https://ria.ru/20260205/tramp-2072572566.html
Трамп утверждает, что якобы предотвратил начало ядерных войн по всему миру
Президент США Дональд Трамп утверждает, что якобы предотвратил начало нескольких ядерных войн, в том числе между Россией и Украиной. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T22:04:00+03:00
