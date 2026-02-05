Рейтинг@Mail.ru
США продолжают наращивать свой военный потенциал, заявил Трамп
21:55 05.02.2026
США продолжают наращивать свой военный потенциал, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают наращивать свой военный потенциал до якобы невиданных уровней.
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США продолжают наращивать свой военный потенциал, заявил Трамп

Трамп: США продолжают наращивать свой военный потенциал до невиданных уровней

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают наращивать свой военный потенциал до якобы невиданных уровней.
"Во время моего первого срока я полностью восстановил вооружённые силы... Я также добавил космические силы и продолжаю восстанавливать наши вооруженные силы в невиданных ранее масштабах", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
