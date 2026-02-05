https://ria.ru/20260205/tramp-2072572118.html
США продолжают наращивать свой военный потенциал, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают наращивать свой военный потенциал до якобы невиданных уровней. РИА Новости, 05.02.2026
Трамп: США продолжают наращивать свой военный потенциал до невиданных уровней