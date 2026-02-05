https://ria.ru/20260205/tramp-2072568049.html
Трамп заявил о поддержке Орбана на выборах
Трамп заявил о поддержке Орбана на выборах - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп заявил о поддержке Орбана на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о своей поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах, назвав его своим... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T21:08:00+03:00
2026-02-05T21:08:00+03:00
2026-02-05T21:14:00+03:00
венгрия
в мире
сша
виктор орбан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072519077_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_5af6b589bcbde758594da12f3067ae14.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072554660.html
венгрия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072519077_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_13573d62d56aa308cc9b82f64221cb2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, в мире, сша, виктор орбан, дональд трамп
Венгрия, В мире, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Трамп заявил о поддержке Орбана на выборах
Трамп заявил о поддержке Орбана на выборах и назвал его другом