https://ria.ru/20260205/tramp-2072567014.html
Трамп заявил, что 19 марта примет в Белом доме премьера Японии
Трамп заявил, что 19 марта примет в Белом доме премьера Японии - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп заявил, что 19 марта примет в Белом доме премьера Японии
Президент США Дональд Трамп заявил, что 19 марта примет в Белом доме премьер-министра Японии Санаэ Такаити. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:58:00+03:00
2026-02-05T20:58:00+03:00
2026-02-05T20:58:00+03:00
в мире
сша
япония
дональд трамп
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050280596_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_81382dc4107c345c6eebf38e9f8e8568.jpg
https://ria.ru/20260105/yaponiya-2066440222.html
сша
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050280596_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_845e052abf88767fb00bd5a5a6abc673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, япония, дональд трамп, санаэ такаити
В мире, США, Япония, Дональд Трамп, Санаэ Такаити
Трамп заявил, что 19 марта примет в Белом доме премьера Японии
Трамп заявил, что 19 марта примет в Белом доме премьера Японии Такаити