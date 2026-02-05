Рейтинг@Mail.ru
20:58 05.02.2026
Трамп заявил, что 19 марта примет в Белом доме премьера Японии
Трамп заявил, что 19 марта примет в Белом доме премьера Японии
© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что 19 марта примет в Белом доме премьер-министра Японии Санаэ Такаити.
"Я с нетерпением жду возможности принять премьер-министра Такаити в Белом доме 19 марта", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Премьер Японии вновь не стала давать оценку действиям США в Венесуэле
5 января, 09:37
 
В миреСШАЯпонияДональд ТрампСанаэ Такаити
 
 
