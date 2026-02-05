Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, когда Трамп задумался о контроле над Гренландией
19:33 05.02.2026
СМИ узнали, когда Трамп задумался о контроле над Гренландией
СМИ узнали, когда Трамп задумался о контроле над Гренландией - РИА Новости, 05.02.2026
СМИ узнали, когда Трамп задумался о контроле над Гренландией
Интерес президента США Дональда Трампа к установлению более устойчивого американского присутствия в Гренландии возник после разведывательного брифинга в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T19:33:00+03:00
2026-02-05T19:33:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
гарри трумэн
введение трампом пошлин на импорт
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, гарри трумэн, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Гарри Трумэн, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ узнали, когда Трамп задумался о контроле над Гренландией

Time: Трамп задумался о контроле над Гренландией после разведбрифинга

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Интерес президента США Дональда Трампа к установлению более устойчивого американского присутствия в Гренландии возник после разведывательного брифинга в ситуационной комнате Белого дома в начале 2018 года, сообщает журнал Time со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.
По данным издания, на встрече Трампу доложили о вопросах безопасности в Арктике, после чего он сосредоточился на стратегическом значении острова и пришел к выводу, что США требуется более крупное и постоянное присутствие в этом регионе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы
2 февраля, 04:35
Как отмечает Time, позднее идею приобретения Гренландии в разговоре с Трампом поддержал его давний знакомый Рональд Лаудер, указав на экономические трудности Дании и предположив, что Вашингтон мог бы воспользоваться этой ситуацией для заключения сделки.
Журнал подчеркивает, что, несмотря на скептическую реакцию критиков, рассматривавших инициативу как провокационную, сам Трамп относился к ней серьезно. При этом идея приобретения острова обсуждалась и ранее в американской истории: в XIX веке госсекретарь Уильям Сьюард называл ее политически и экономически оправданной, а в 1949 году президент Гарри Трумэн предлагал Дании купить Гренландию за 100 миллионов долларов в золоте и предоставить нефтяные права на Аляске.
По словам источников, близких к Трампу, особое внимание президента привлек исторический опыт военного присутствия США на острове, где во время холодной войны функционировала американская база, игравшая важную роль в системе обороны. После завершения противостояния Вашингтон сократил свое присутствие, а политический контроль был возвращен Копенгагену.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
22 января, 08:00
 
