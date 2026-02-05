СМИ узнали, когда Трамп задумался о контроле над Гренландией

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Интерес президента США Дональда Трампа к установлению более устойчивого американского присутствия в Гренландии возник после разведывательного брифинга в ситуационной комнате Белого дома в начале 2018 года, сообщает журнал Time со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.
Как отмечает Time, позднее идею приобретения Гренландии в разговоре с Трампом поддержал его давний знакомый Рональд Лаудер, указав на экономические трудности Дании и предположив, что Вашингтон мог бы воспользоваться этой ситуацией для заключения сделки.
Журнал подчеркивает, что, несмотря на скептическую реакцию критиков, рассматривавших инициативу как провокационную, сам Трамп относился к ней серьезно. При этом идея приобретения острова обсуждалась и ранее в американской истории: в XIX веке госсекретарь Уильям Сьюард называл ее политически и экономически оправданной, а в 1949 году президент Гарри Трумэн предлагал Дании купить Гренландию за 100 миллионов долларов в золоте и предоставить нефтяные права на Аляске.
По словам источников, близких к Трампу, особое внимание президента привлек исторический опыт военного присутствия США на острове, где во время холодной войны функционировала американская база, игравшая важную роль в системе обороны. После завершения противостояния Вашингтон сократил свое присутствие, а политический контроль был возвращен Копенгагену.
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
22 января, 08:00