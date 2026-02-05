https://ria.ru/20260205/tramp-2072534414.html
Трамп оценил прогресс по украинскому урегулированию
Трамп оценил прогресс по украинскому урегулированию - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп оценил прогресс по украинскому урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты очень напряженно работают над завершением конфликта на Украине и почти добились этого. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:00:00+03:00
2026-02-05T18:00:00+03:00
2026-02-05T18:12:00+03:00
в мире
сша
украина
мирный план сша по украине
абу-даби
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072242585.html
сша
украина
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, мирный план сша по украине, абу-даби, дональд трамп
В мире, США, Украина, Мирный план США по Украине, Абу-Даби, Дональд Трамп
Трамп оценил прогресс по украинскому урегулированию
Трамп: США почти добились завершения конфликта на Украине