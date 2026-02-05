Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил прогресс по украинскому урегулированию - РИА Новости, 05.02.2026
18:00 05.02.2026 (обновлено: 18:12 05.02.2026)
Трамп оценил прогресс по украинскому урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты очень напряженно работают над завершением конфликта на Украине и почти добились этого. РИА Новости, 05.02.2026
2026
в мире, сша, украина, мирный план сша по украине, абу-даби, дональд трамп
В мире, США, Украина, Мирный план США по Украине, Абу-Даби, Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты очень напряженно работают над завершением конфликта на Украине и почти добились этого.
"Мы упорно работаем, чтобы положить конец этой войне. Мы очень близки к этому, мы почти этого добились", - сказал Трамп на мероприятии в Вашингтоне.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Оба раунда проходили в закрытом формате, без прессы.
Заголовок открываемого материала