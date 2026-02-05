https://ria.ru/20260205/tramp-2072531454.html
Трамп сообщил, что не считает себя диктатором
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя диктатором, несмотря на обвинения в обратном. РИА Новости, 05.02.2026
в мире
сша
вашингтон (штат)
давос
дональд трамп
сша
вашингтон (штат)
давос
В мире, США, Вашингтон (штат), Давос, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не считает себя диктатором, несмотря на обвинения в обратном