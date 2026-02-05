https://ria.ru/20260205/tramp-2072530841.html
Трамп назвал себя отцом космических сил США
Трамп назвал себя отцом космических сил США - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп назвал себя отцом космических сил США
Президент США Дональд Трамп признался, что считает себя отцом космических сил США. РИА Новости, 05.02.2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя отцом космических сил США