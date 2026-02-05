https://ria.ru/20260205/tramp-2072527370.html
Трамп заявил о рекордном уровне набора в ВС США
Трамп заявил о рекордном уровне набора в ВС США - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп заявил о рекордном уровне набора в ВС США
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что уровень набора в вооруженные силы США достиг рекордных значений, а из желающих поступить на службу образуются... РИА Новости, 05.02.2026
Трамп заявил о рекордном уровне набора в ВС США
Трамп заявил об очередях из желающих поступать на службу ВС США