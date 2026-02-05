Рейтинг@Mail.ru
Трамп не понимает, как верующий может голосовать за демократов
17:15 05.02.2026
Трамп не понимает, как верующий может голосовать за демократов
Трамп не понимает, как верующий может голосовать за демократов
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не знает, как верующий человек может голосовать за политиков из Демократической партии.
в мире
сша
дональд трамп
сша
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп не понимает, как верующий может голосовать за демократов

Трамп заявил, что не знает, как верующий человек может голосовать за демократов

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не знает, как верующий человек может голосовать за политиков из Демократической партии.
«
"Они хотят быть нейтральными. Они хотят быть либо нейтральными, либо против (веры - ред.). Я не понимаю, как верующий человек может голосовать за демократа. Я действительно не понимаю", - сказал Трамп на молитвенном ужине в Вашингтоне.
Он также выразил недоумение по поводу того, что некоторые сторонники демократов пришли на религиозное мероприятие, несмотря на то, что голосовать за республиканцев они не будут.
В ИСКРАН объяснили логику Дональда Трампа
