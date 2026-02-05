Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп примет решение по ядерным вооружениям, когда сочтет нужным - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 05.02.2026 (обновлено: 08:57 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/tramp-2072367470.html
СМИ: Трамп примет решение по ядерным вооружениям, когда сочтет нужным
СМИ: Трамп примет решение по ядерным вооружениям, когда сочтет нужным - РИА Новости, 05.02.2026
СМИ: Трамп примет решение по ядерным вооружениям, когда сочтет нужным
Президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях по контролю над ядерными вооружениями и прояснит его, когда посчитает нужным, передает... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T08:54:00+03:00
2026-02-05T08:57:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
договор снв-3
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072119688_0:181:3070:1908_1920x0_80_0_0_de80621cb2fa96b733d3dc327a25eba0.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072242585.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072119688_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_2eb708d848d39145c0a5967823394c87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дональд трамп, договор снв-3, владимир путин, сша
В мире, Россия, Дональд Трамп, Договор СНВ-3, Владимир Путин, США
СМИ: Трамп примет решение по ядерным вооружениям, когда сочтет нужным

Bloomberg: Трамп примет решение по ядерным вооружениям, когда посчитает нужным

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях по контролю над ядерными вооружениями и прояснит его, когда посчитает нужным, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
«
"Трамп решит о дальнейшем пути по вопросу контроля над ядерными вооружениями и прояснит это, когда посчитает нужным", - говорится в сообщении агентства.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Тренды глобальной политики по Трампу
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияДональд ТрампДоговор СНВ-3Владимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала