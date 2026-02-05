https://ria.ru/20260205/tramp-2072360740.html
Трамп рассказал, когда возраст начнет мешать его работе президентом
Трамп рассказал, когда возраст начнет мешать его работе президентом - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп рассказал, когда возраст начнет мешать его работе президентом
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не потребуется никаких подсказок со стороны, чтобы понять, когда возраст начнет мешать исполнению им обязанностей...
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не потребуется никаких подсказок со стороны, чтобы понять, когда возраст начнет мешать исполнению им обязанностей главы государства, по его словам, он осознает это сам.
"Я думаю, я сам пойму. Я думаю, что я бы не стал давать интервью вам, к примеру", - сказал Трамп
в интервью телеканалу NBC
, отвечая на вопрос о том, кто сможет сказать ему, что он уже слишком стар для этой должности.
В январе газета New York Times опубликовала статью, авторы которой проанализировали расписание Трампа и пришли к выводу, что президент проводит меньше публичных выступлений, чем во время своего первого срока. Сам Трамп опроверг слухи о своем плохом самочувствии, утверждая, что находится в отличном физическом и умственном состоянии.