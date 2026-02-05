Трамп рассказал, когда возраст начнет мешать его работе президентом

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не потребуется никаких подсказок со стороны, чтобы понять, когда возраст начнет мешать исполнению им обязанностей главы государства, по его словам, он осознает это сам.

В январе газета New York Times опубликовала статью, авторы которой проанализировали расписание Трампа и пришли к выводу, что президент проводит меньше публичных выступлений, чем во время своего первого срока. Сам Трамп опроверг слухи о своем плохом самочувствии, утверждая, что находится в отличном физическом и умственном состоянии.