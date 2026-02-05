СМИ: конгрессмен расследует инвестиции ОАЭ в связанную с Трампом компанию

Издание также писало, что в январе 2025 года приближенные к члену королевской семьи из ОАЭ тайно заключили сделку с семьей Трампа о покупке 49% акций World Liberty Financial за 500 миллионов долларов. Отмечается, что эта сделка стала первым случаем в американской политике, когда иностранный правительственный чиновник приобрел значительную долю в компании, связанной с будущим президентом США.