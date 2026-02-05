Рейтинг@Mail.ru
СМИ: конгрессмен расследует инвестиции ОАЭ в связанную с Трампом компанию
06:18 05.02.2026
СМИ: конгрессмен расследует инвестиции ОАЭ в связанную с Трампом компанию
СМИ: конгрессмен расследует инвестиции ОАЭ в связанную с Трампом компанию
в мире, сша, оаэ, калифорния, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, США, ОАЭ, Калифорния, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США от Калифорнии Ро Ханна начал расследование инвестиций королевской семьи ОАЭ в размере 500 миллионов долларов в связанную с семьей президента США Дональда Трампа криптовалютную компанию, сообщает газета Wall Street Journal.
"Главный представитель демократической партии в комитете палаты представителей, курирующем американо-китайские отношения, начал расследование инвестиций в размере 500 миллионов долларов, осуществленных членом королевской семьи из Абу-Даби в криптовалютную компанию семьи Трампа", - пишет издание.
Отмечается, что член палаты представителей от Калифорнии Ро Ханна направил список вопросов генеральному директору поддерживаемой Трампом компании World Liberty Financial Заку Уиткоффу и запросил документы, касающиеся соглашения компании с представителем королевской семьи ОАЭ.
Ранее издание писало, что сделка была подписана сыном президента Эриком Трампом, входящим в совет директоров World Liberty Financial. Согласно документам, средства также должны были поступить организациям, связанным с семьей Стива Уиткоффа, отца Зака и соучредителя World Liberty, который за несколько недель до этого был назначен посланником США на Ближнем Востоке.
Издание также писало, что в январе 2025 года приближенные к члену королевской семьи из ОАЭ тайно заключили сделку с семьей Трампа о покупке 49% акций World Liberty Financial за 500 миллионов долларов. Отмечается, что эта сделка стала первым случаем в американской политике, когда иностранный правительственный чиновник приобрел значительную долю в компании, связанной с будущим президентом США.
