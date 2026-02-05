СМИ: конгрессмен расследует инвестиции ОАЭ в связанную с Трампом компанию

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США от Калифорнии Ро Ханна начал расследование инвестиций королевской семьи ОАЭ в размере 500 миллионов долларов в связанную с семьей президента США Дональда Трампа криптовалютную компанию, сообщает газета Wall Street Journal.
Отмечается, что член палаты представителей от Калифорнии Ро Ханна направил список вопросов генеральному директору поддерживаемой Трампом компании World Liberty Financial Заку Уиткоффу и запросил документы, касающиеся соглашения компании с представителем королевской семьи ОАЭ.
Ранее издание писало, что сделка была подписана сыном президента Эриком Трампом, входящим в совет директоров World Liberty Financial. Согласно документам, средства также должны были поступить организациям, связанным с семьей Стива Уиткоффа, отца Зака и соучредителя World Liberty, который за несколько недель до этого был назначен посланником США на Ближнем Востоке.
Издание также писало, что в январе 2025 года приближенные к члену королевской семьи из ОАЭ тайно заключили сделку с семьей Трампа о покупке 49% акций World Liberty Financial за 500 миллионов долларов. Отмечается, что эта сделка стала первым случаем в американской политике, когда иностранный правительственный чиновник приобрел значительную долю в компании, связанной с будущим президентом США.