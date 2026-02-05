https://ria.ru/20260205/tramp-2072357603.html
Трамп распорядился помочь в поисках пропавшей матери журналистки NBC
Трамп распорядился помочь в поисках пропавшей матери журналистки NBC
Трамп распорядился помочь в поисках пропавшей матери журналистки NBC
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение федеральным правоохранительным органам помочь в поисках пропавшей без вести матери журналистки NBC Саванны Гатри.
Трамп распорядился помочь в поисках пропавшей матери журналистки NBC
Трамп распорядился помочь в поисках пропавшей матери журналистки NBC Гатри