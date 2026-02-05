Рейтинг@Mail.ru
Трамп распорядился помочь в поисках пропавшей матери журналистки NBC - РИА Новости, 05.02.2026
05:40 05.02.2026
Трамп распорядился помочь в поисках пропавшей матери журналистки NBC
Трамп распорядился помочь в поисках пропавшей матери журналистки NBC
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение федеральным правоохранительным органам помочь в поисках пропавшей без вести матери журналистки NBC Саванны Гатри. РИА Новости, 05.02.2026
в мире
сша
аризона
дональд трамп
nbc
в мире, сша, аризона, дональд трамп, nbc
В мире, США, Аризона, Дональд Трамп, NBC
Трамп распорядился помочь в поисках пропавшей матери журналистки NBC

Трамп распорядился помочь в поисках пропавшей матери журналистки NBC Гатри

© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение федеральным правоохранительным органам помочь в поисках пропавшей без вести матери журналистки NBC Саванны Гатри.
Мать журналистки бесследно исчезала из своего дома в штате Аризона в воскресенье днем. Власти полагают, что 84-летнюю женщину могли похитить.
"Я говорил с Саванной Гатри и дал ей знать, что немедленно отдаю приказ всем федеральным правоохранительным органам быть в полном распоряжении семьи и местных властей", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент подчеркнул, что задействует все ресурсы, чтобы мать журналистки благополучно вернулась домой, и добавил, что все нация молится за ее семью.
Трамп отчитывает журналистку CNN, потому что она мало улыбается - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп обвинил журналистку CNN во лжи, поскольку она никогда не улыбается
