Трамп распорядился помочь в поисках пропавшей матери журналистки NBC

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение федеральным правоохранительным органам помочь в поисках пропавшей без вести матери журналистки NBC Саванны Гатри.

Президент подчеркнул, что задействует все ресурсы, чтобы мать журналистки благополучно вернулась домой, и добавил, что все нация молится за ее семью.