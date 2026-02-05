https://ria.ru/20260205/tramp-2072355173.html
ФРС независима от президента только в теории, заявил Трамп
ФРС независима от президента только в теории, заявил Трамп - РИА Новости, 05.02.2026
ФРС независима от президента только в теории, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) независима от президента только в теории. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T04:35:00+03:00
2026-02-05T04:35:00+03:00
2026-02-05T04:37:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
nbc
сша
ФРС независима от президента только в теории, заявил Трамп
Трамп: ФРС независима от президента только в теории