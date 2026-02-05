Рейтинг@Mail.ru
ФРС независима от президента только в теории, заявил Трамп
04:35 05.02.2026 (обновлено: 04:37 05.02.2026)
ФРС независима от президента только в теории, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) независима от президента только в теории. РИА Новости, 05.02.2026
в мире, сша, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, NBC
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) независима от президента только в теории.
"В теории это независимый орган (ФРС - ред.)", - сказал президент в интервью NBC в ответ на вопрос, подотчетна ли ФРС или независима.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Кандидат на пост главы ФРС хочет снизить ключевую ставку, заявил Трамп
4 февраля, 22:08
Трамп также назвал себя умным и заявил, что разбирается в экономике лучше кого бы то ни было.
Ранее Трамп сообщил, что его кандидат на пост главы ФРС Кевин Уорш хочет снижать ключевую ставку.
Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая 2026 года. Президент США Дональд Трамп предложил на этот пост Кевина Уорша. Ранее Трамп неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.
Дональд Трамп
Трамп пошутил, что новый глава ФРС может остаться без кабинета
3 февраля, 02:00
 
В мире, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, NBC
 
 
