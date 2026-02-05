Рейтинг@Mail.ru
Трамп в четверг сделает объявление на неназванную тему - РИА Новости, 05.02.2026
04:34 05.02.2026
Трамп в четверг сделает объявление на неназванную тему
Трамп в четверг сделает объявление на неназванную тему
Президент США Дональд Трамп в четверг посетит Национальный молитвенный завтрак, заслушает брифинг разведки и сделает объявление на неназванную тему, следует из... РИА Новости, 05.02.2026
2026
Трамп в четверг сделает объявление на неназванную тему

Трамп вечером в четверг сделает объявление на неназванную тему

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг посетит Национальный молитвенный завтрак, заслушает брифинг разведки и сделает объявление на неназванную тему, следует из его расписания.
В 8.30 утра (16.30 мск) американский лидер поучаствует в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. После, в 11.00 (19.00 мск), он заслушает брифинг разведки.
В 19.00 (03.00 пятницы мск) Трамп сделает объявление. Его тема неизвестна.
Национальный молитвенный завтрак традиционно проходит в США в первый четверг февраля. Впервые он состоялся еще в 1953 году.
