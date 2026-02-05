https://ria.ru/20260205/tramp-2072354791.html
Трамп заявил, что США ведут переговоры с Кубой
Трамп заявил, что США ведут переговоры с Кубой - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп заявил, что США ведут переговоры с Кубой
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация находится в процессе переговоров с кубинскими властями, несмотря на действующую нефтяную блокаду и... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T04:29:00+03:00
2026-02-05T04:29:00+03:00
2026-02-05T04:29:00+03:00
в мире
куба
сша
гавана
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371167_0:228:3071:1955_1920x0_80_0_0_f6b86c881a97f3017f1f6a42c55069d3.jpg
https://ria.ru/20260204/ssha-2072085492.html
куба
сша
гавана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371167_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_0dde47a5eed564c3a53ec1700a588ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, гавана, дональд трамп, nbc
В мире, Куба, США, Гавана, Дональд Трамп, NBC
Трамп заявил, что США ведут переговоры с Кубой
Трамп: США ведут переговоры с Кубой