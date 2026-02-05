Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США ведут переговоры с Кубой
04:29 05.02.2026
Трамп заявил, что США ведут переговоры с Кубой
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация находится в процессе переговоров с кубинскими властями, несмотря на действующую нефтяную блокаду и... РИА Новости, 05.02.2026
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация находится в процессе переговоров с кубинскими властями, несмотря на действующую нефтяную блокаду и продолжающееся давление со стороны Вашингтона.
"Мы ведем переговоры с Кубой. Мы хотим открыть ее для тех людей, которые хотят туда приезжать", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.
Ранее Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Экс-аналитик ЦРУ считает, что у США не может свергнуть власть на Кубе
4 февраля, 07:13
 
