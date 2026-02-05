Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности третьего срока

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прямо не ответил на вопрос, видит ли он себя президентом США в 2029 году.
"Я не знаю. Это было бы интересно", - сказал он в интервью NBC.
Так президент США ответил на вопрос о том, видит ли он "какой-либо сценарий", при котором он всё еще будет президентом 21 января 2029 года - на следующий день после завершения его второго президентского срока.
"Но разве не было бы ужасно, если бы я с вами согласился, если бы дал вам ответ, который вы ждете? Это сделало бы жизнь гораздо менее захватывающей. Она была бы куда менее захватывающей. Но я делаю это только по одной причине: сделать Америку снова великой - и именно этим мы и занимаемся", - продолжил Трамп.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.