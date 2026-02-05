Рейтинг@Mail.ru
Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности третьего срока
04:12 05.02.2026
Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности третьего срока
Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности третьего срока
Президент США Дональд Трамп прямо не ответил на вопрос, видит ли он себя президентом США в 2029 году. РИА Новости, 05.02.2026
в мире
сша
америка
дональд трамп
nbc
сша
америка
Новости
в мире, сша, америка, дональд трамп, nbc
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, NBC
Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности третьего срока

Трамп прямо не ответил на вопрос о возможности третьего срока

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прямо не ответил на вопрос, видит ли он себя президентом США в 2029 году.
"Я не знаю. Это было бы интересно", - сказал он в интервью NBC.
Трамп не сказал, кого предпочел бы видеть преемником
Вчера, 04:05
Трамп не сказал, кого предпочел бы видеть преемником
Вчера, 04:05
Так президент США ответил на вопрос о том, видит ли он "какой-либо сценарий", при котором он всё еще будет президентом 21 января 2029 года - на следующий день после завершения его второго президентского срока.
"Но разве не было бы ужасно, если бы я с вами согласился, если бы дал вам ответ, который вы ждете? Это сделало бы жизнь гораздо менее захватывающей. Она была бы куда менее захватывающей. Но я делаю это только по одной причине: сделать Америку снова великой - и именно этим мы и занимаемся", - продолжил Трамп.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп высказался о попытках обвинить Россию во вмешательстве в выборы в США
Вчера, 03:47
 
В миреСШААмерикаДональд ТрампNBC
 
 
