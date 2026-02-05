Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности третьего срока

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прямо не ответил на вопрос, видит ли он себя президентом США в 2029 году.

Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.