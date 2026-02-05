Рейтинг@Mail.ru
Трамп не сказал, кого предпочел бы видеть преемником
04:05 05.02.2026
Трамп не сказал, кого предпочел бы видеть преемником
Президент США Дональд Трамп не стал отдавать предпочтение вице-президенту Джей Ди Вэнсу или госсекретарю Марко Рубио в качестве преемника на президентском... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
nbc
мирный план сша по украине
сша
в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, nbc, мирный план сша по украине
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, NBC, Мирный план США по Украине
Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс и Марко Рубио
© AP Photo / Carlos Barria
Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс и Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отдавать предпочтение вице-президенту Джей Ди Вэнсу или госсекретарю Марко Рубио в качестве преемника на президентском посту.
"Я бы не хотел в это вмешиваться. У нас еще есть три года. У меня есть два человека, которые делают отличную работу", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.
Он заявил, что не хотел бы начинать спор об этом. Как заявил Трамп, оба чиновника умны, но один дипломатичней другого.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В США массово поддержали Вэнса как преемника Трампа, сообщает NBC
23 декабря 2025, 20:19
 
В миреСШАДональд ТрампМарко РубиоNBCМирный план США по Украине
 
 
