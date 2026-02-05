https://ria.ru/20260205/tramp-2072353527.html
Трамп не сказал, кого предпочел бы видеть преемником
Трамп не сказал, кого предпочел бы видеть преемником - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп не сказал, кого предпочел бы видеть преемником
Президент США Дональд Трамп не стал отдавать предпочтение вице-президенту Джей Ди Вэнсу или госсекретарю Марко Рубио в качестве преемника на президентском... РИА Новости, 05.02.2026
сша
Трамп не сказал, кого предпочел бы видеть преемником
