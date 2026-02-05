Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался о попытках обвинить Россию во вмешательстве в выборы в США - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/tramp-2072352284.html
Трамп высказался о попытках обвинить Россию во вмешательстве в выборы в США
Трамп высказался о попытках обвинить Россию во вмешательстве в выборы в США - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп высказался о попытках обвинить Россию во вмешательстве в выборы в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против России во вмешательстве в президентские выборы в США оказались фальсификацией. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T03:47:00+03:00
2026-02-05T03:47:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
сергей лавров
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108308_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5ce51d9a2105592578a28a141021004d.jpg
https://ria.ru/20260201/tramp-2071489235.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070908194.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108308_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_48b30ee82f76de130374b3ae4fa02797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, сергей лавров, nbc
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, NBC
Трамп высказался о попытках обвинить Россию во вмешательстве в выборы в США

Трамп: попытка обвинить РФ во вмешательстве в выборы в США была фальсификацией

© REUTERS / Kevin LamarqueДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против России во вмешательстве в президентские выборы в США оказались фальсификацией.
"Они говорили о России, оказалось, что это была фальсификация", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Трамп потребовал немедленно посадить Обаму в тюрьму из-за России
1 февраля, 00:59
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе раскрыли, что задумал Трамп в отношении России
29 января, 09:14
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковСергей ЛавровNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала