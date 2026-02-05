https://ria.ru/20260205/tramp-2072352157.html
Трамп назвал нечестными соцопросы в США
Трамп назвал нечестными соцопросы в США - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп назвал нечестными соцопросы в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает опросы общественного мнения в Америке почти такими же нечестными, как некоторых журналистов. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T03:43:00+03:00
2026-02-05T03:43:00+03:00
2026-02-05T03:43:00+03:00
в мире
сша
америка
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071150987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5bbfbca2e41234d70df28ad85393a3c.jpg
https://ria.ru/20260116/tramp-2068348299.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071150987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9fafe01e40f86d151fb073918e18c59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, дональд трамп, nbc
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, NBC
Трамп назвал нечестными соцопросы в США
Трамп: соцопросы в США почти такие же нечестные, как некоторые журналисты