В США есть проблема влияния иностранных государств на выборы, считает Трамп - РИА Новости, 05.02.2026
03:41 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/tramp-2072352048.html
В США есть проблема влияния иностранных государств на выборы, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах существует проблема "международных махинаций" на выборах, включая попытки вмешательства в них со... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T03:41:00+03:00
2026-02-05T03:41:00+03:00
в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
В США есть проблема влияния иностранных государств на выборы, считает Трамп

Трамп: в США есть проблема влияния иностранных государств на выборы

© REUTERS / Denis BalibouseДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах существует проблема "международных махинаций" на выборах, включая попытки вмешательства в них со стороны иностранных государств.
"Знаете, многие махинации (на выборах - ред.) - это международные махинации... Мы знаем, что иностранные правительства пытаются оказывать большое влияние", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп назвал условие признания поражения республиканцев на выборах
Вчера, 03:37
 
