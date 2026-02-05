ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах существует проблема "международных махинаций" на выборах, включая попытки вмешательства в них со стороны иностранных государств.
В США есть проблема влияния иностранных государств на выборы, считает Трамп
в мире
сша
дональд трамп
nbc
в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
