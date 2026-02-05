ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает поражение республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США в 2026 году, но только если они пройдут честно.
Трамп назвал условие признания поражения республиканцев на выборах
Трамп назвал условие признания поражения республиканцев на выборах - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп назвал условие признания поражения республиканцев на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что признает поражение республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США в 2026 году, но только если они пройдут... РИА Новости, 05.02.2026
Трамп назвал условие признания поражения республиканцев на выборах
Трамп признает поражение республиканцев на выборах, если они будут честными
Дональд Трамп. Архивное фото