Трамп заявил, что может отправить агентов ICE еще в пять городов США

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Федеральные власти США всерьез рассматривают возможность отправки агентов миграционной полиции ICE еще в пять городов, сообщил в интервью Федеральные власти США всерьез рассматривают возможность отправки агентов миграционной полиции ICE еще в пять городов, сообщил в интервью NBC президент Дональд Трамп.

« "У нас есть пять городов, которые мы очень серьезно рассматриваем, но мы хотим, чтобы нас туда пригласили", — сказал он.

При этом Трамп не уточнил, о каких именно городах идет речь.

Президент США подчеркнул, что программа депортации нелегалов из страны, которую он начал с приходом в Белый дом, сосредоточена только на виновных в тяжких преступлениях.

Два случая стрельбы офицеров в гражданских в Миннесоте, в результате которой погибли мужчина и женщина, протестовавшие против антимигрантских рейдов, — "это плохо", признал Трамп. При этом он призвал учитывать и результативность его мер, в результате которых удалось поймать тысячи преступников.

Бостоне, Нью-Йорке и Портленде. На прошлой неделе на улицы Миннеаполиса вышли несколько тысяч человек, протестующих против действий миграционной полиции ICE. Аналогичные акции прошли в Лос-Анджелесе