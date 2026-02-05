https://ria.ru/20260205/tramp-2072350449.html
Трамп заявил, что может отправить агентов ICE еще в пять городов США
Трамп заявил, что может отправить агентов ICE еще в пять городов США
Трамп заявил, что может отправить агентов ICE еще в пять городов США
Федеральные власти США всерьез рассматривают возможность отправки агентов миграционной полиции ICE еще в пять городов, сообщил в интервью NBC президент Дональд... РИА Новости, 05.02.2026
сша
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости.
Федеральные власти США всерьез рассматривают возможность отправки агентов миграционной полиции ICE еще в пять городов, сообщил в интервью NBC
президент Дональд Трамп.
«
"У нас есть пять городов, которые мы очень серьезно рассматриваем, но мы хотим, чтобы нас туда пригласили", — сказал он.
При этом Трамп не уточнил, о каких именно городах идет речь.
Президент США подчеркнул, что программа депортации нелегалов из страны, которую он начал с приходом в Белый дом, сосредоточена только на виновных в тяжких преступлениях.
Два случая стрельбы офицеров в гражданских в Миннесоте, в результате которой погибли мужчина и женщина, протестовавшие против антимигрантских рейдов, — "это плохо", признал Трамп. При этом он призвал учитывать и результативность его мер, в результате которых удалось поймать тысячи преступников.
На прошлой неделе на улицы Миннеаполиса
вышли несколько тысяч человек, протестующих против действий миграционной полиции ICE. Аналогичные акции прошли в Лос-Анджелесе
, Бостоне
, Нью-Йорке
и Портленде
.
Поводом для этого стал инцидент в Миннеаполисе 24 января: во время антимигрантского рейда агент ICE застрелил вооруженного мужчину — по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй подобный случай: в начале января силовик застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника ICE.