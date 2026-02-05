Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что может отправить агентов ICE еще в пять городов США - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 05.02.2026 (обновлено: 09:56 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/tramp-2072350449.html
Трамп заявил, что может отправить агентов ICE еще в пять городов США
Трамп заявил, что может отправить агентов ICE еще в пять городов США - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп заявил, что может отправить агентов ICE еще в пять городов США
Федеральные власти США всерьез рассматривают возможность отправки агентов миграционной полиции ICE еще в пять городов, сообщил в интервью NBC президент Дональд... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T03:17:00+03:00
2026-02-05T09:56:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072377526_0:240:3071:1967_1920x0_80_0_0_83ee22c74beac94c8add767c141c6061.jpg
https://ria.ru/20260203/mask-2071869173.html
https://ria.ru/20260131/ssha-2071373309.html
https://ria.ru/20260205/tramp-2072350218.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072377526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae4e4a2493c7cdffb0a945c549ec8bcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, nbc
В мире, Дональд Трамп, США, NBC
Трамп заявил, что может отправить агентов ICE еще в пять городов США

Трамп: агенты ICE могут отправиться еще в пять городов США

© AP Photo / Adam GrayАгенты миграционной полиции ICE в Ричфилде, штат Миннесота, США
Агенты миграционной полиции ICE в Ричфилде, штат Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Adam Gray
Агенты миграционной полиции ICE в Ричфилде, штат Миннесота, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Федеральные власти США всерьез рассматривают возможность отправки агентов миграционной полиции ICE еще в пять городов, сообщил в интервью NBC президент Дональд Трамп.
«
"У нас есть пять городов, которые мы очень серьезно рассматриваем, но мы хотим, чтобы нас туда пригласили", — сказал он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Новая гражданская война в США уже началась, считает Маск
3 февраля, 10:17
При этом Трамп не уточнил, о каких именно городах идет речь.
Президент США подчеркнул, что программа депортации нелегалов из страны, которую он начал с приходом в Белый дом, сосредоточена только на виновных в тяжких преступлениях.
Два случая стрельбы офицеров в гражданских в Миннесоте, в результате которой погибли мужчина и женщина, протестовавшие против антимигрантских рейдов, — "это плохо", признал Трамп. При этом он призвал учитывать и результативность его мер, в результате которых удалось поймать тысячи преступников.
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
ICE расширяет полномочия сотрудников, пишут СМИ
31 января, 04:24
На прошлой неделе на улицы Миннеаполиса вышли несколько тысяч человек, протестующих против действий миграционной полиции ICE. Аналогичные акции прошли в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и Портленде.
Поводом для этого стал инцидент в Миннеаполисе 24 января: во время антимигрантского рейда агент ICE застрелил вооруженного мужчину — по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй подобный случай: в начале января силовик застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника ICE.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп заявил о рекордно низком уровне преступности в США
Вчера, 03:13
 
В миреДональд ТрампСШАNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала