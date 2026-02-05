Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о рекордно низком уровне преступности в США - РИА Новости, 05.02.2026
03:13 05.02.2026
Трамп заявил о рекордно низком уровне преступности в США
Трамп заявил о рекордно низком уровне преступности в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что преступность в стране снизилась до рекорда, которого не было в последние 125 лет. РИА Новости, 05.02.2026
в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
Трамп заявил о рекордно низком уровне преступности в США

Трамп: преступность в США снизилась до рекордно низкого уровня

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что преступность в стране снизилась до рекорда, которого не было в последние 125 лет.
"У нас рекордно низкий уровень преступности в США. Никто не мог сказать такого 125 лет", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC.
В миреСШАДональд ТрампNBC
 
 
