ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что преступность в стране снизилась до рекорда, которого не было в последние 125 лет.
Трамп заявил о рекордно низком уровне преступности в США
Трамп заявил о рекордно низком уровне преступности в США - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп заявил о рекордно низком уровне преступности в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что преступность в стране снизилась до рекорда, которого не было в последние 125 лет. РИА Новости, 05.02.2026
Трамп заявил о рекордно низком уровне преступности в США
Трамп: преступность в США снизилась до рекордно низкого уровня
