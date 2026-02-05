https://ria.ru/20260205/tramp-2072347646.html
Трамп заявил, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать мягче
Трамп заявил, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать мягче
РИА Новости, 05.02.2026
Президент США Дональд Трамп признал, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать чуть мягче после гибели там двух протестующих. РИА Новости, 05.02.2026
Трамп заявил, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать мягче
Трамп: федеральным властям в Миннесоте следует действовать чуть мягче
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать чуть мягче после гибели там двух протестующих.
"Мы можем действовать немного мягче", - сказал он в интервью NBC
.
При этом президент отметил, что федералам всё равно нужно оставаться "жесткими".
"Это преступники - настоящие, закоренелые преступники", - подчеркнул он.
Ранее куратор Белого дома по вопросу охраны границы США Том Хоман заявил, что администрация Трампа сократит число сотрудников миграционных служб в Миннесоте на 700 человек.
Начавшийся в январе массовый рейд против нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов в штате.