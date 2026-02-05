Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать мягче - РИА Новости, 05.02.2026
02:25 05.02.2026 (обновлено: 02:54 05.02.2026)
Трамп заявил, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать мягче
Трамп заявил, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать мягче - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп заявил, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать мягче
Президент США Дональд Трамп признал, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать чуть мягче после гибели там двух протестующих. РИА Новости, 05.02.2026
2026
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
Трамп заявил, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать мягче

Трамп: федеральным властям в Миннесоте следует действовать чуть мягче

© REUTERS / Denis BalibouseДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать чуть мягче после гибели там двух протестующих.
"Мы можем действовать немного мягче", - сказал он в интервью NBC.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп не планирует выводить сотрудников ICE из Миннесоты
30 января, 03:46
При этом президент отметил, что федералам всё равно нужно оставаться "жесткими".
"Это преступники - настоящие, закоренелые преступники", - подчеркнул он.
Ранее куратор Белого дома по вопросу охраны границы США Том Хоман заявил, что администрация Трампа сократит число сотрудников миграционных служб в Миннесоте на 700 человек.
Начавшийся в январе массовый рейд против нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов в штате.
Столкновения во время протестов в Миннеаполисе, штат Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ: демократов призвали воздержаться от поездок в Миннесоту
29 января, 06:04
 
