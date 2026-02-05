Трамп заявил, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать мягче

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать чуть мягче после гибели там двух протестующих.

"Мы можем действовать немного мягче", - сказал он в интервью NBC

При этом президент отметил, что федералам всё равно нужно оставаться "жесткими".

"Это преступники - настоящие, закоренелые преступники", - подчеркнул он.

Ранее куратор Белого дома по вопросу охраны границы США Том Хоман заявил, что администрация Трампа сократит число сотрудников миграционных служб в Миннесоте на 700 человек.