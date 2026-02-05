Рейтинг@Mail.ru
01:44 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/tramp-2072345162.html
В ИСКРАН объяснили логику Дональда Трампа
В ИСКРАН объяснили логику Дональда Трампа
В ИСКРАН объяснили логику Дональда Трампа

ИСКРАН: действия Трампа логичны, если смотреть на них через призму XIX века

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Действия и решения президента США Дональда Трампа можно назвать системными, если смотреть на них через призму XIX века, абстрагируясь от Ялтинско-Потсдамской системы и продвижения либеральных ценностей, заявила в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени академика Г. А. Арбатова Наталья Цветкова.
"В действиях Дональда Трампа можно обнаружить системность при условии, если мы мысленно вернемся в так называемый "золотой" XIX век США. То, что возникло позже, к примеру, Ялтинско-Потсдамская система (международных отношений, установившаяся после Второй мировой войны - ред.) или продвижение либеральных ценностей, теперь как будто отодвигается на второй план, при этом глобальные институты последовательно демонтируются", - отметила Цветкова.
