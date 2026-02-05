В ИСКРАН объяснили логику Дональда Трампа

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Действия и решения президента США Дональда Трампа можно назвать системными, если смотреть на них через призму XIX века, абстрагируясь от Ялтинско-Потсдамской системы и продвижения либеральных ценностей, заявила в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени академика Г. А. Арбатова Наталья Цветкова.

"В действиях Дональда Трампа можно обнаружить системность при условии, если мы мысленно вернемся в так называемый "золотой" XIX век США . То, что возникло позже, к примеру, Ялтинско-Потсдамская система (международных отношений, установившаяся после Второй мировой войны - ред.) или продвижение либеральных ценностей, теперь как будто отодвигается на второй план, при этом глобальные институты последовательно демонтируются", - отметила Цветкова.

По ее словам, США возвращаются в эпоху, когда они проводили жесткую и демонстративную внешнюю политику в различных регионах мира.

"Именно в этом и заключается логика Трампа, которую можно назвать системной", - считает глава ИСКРАН.

Она также отметила, что похищение, устранение или смена неугодных режимов всегда были частью внешней политики США.

Американист отметила, что Дональд Трамп мыслит именно в этих "старых" категориях, при этом часто не вдаваясь в детали и последствия подобной политики для международной системы.

"Он стал своего рода олицетворением такой модели внешней политики США без привычной маскировки под риторику о продвижении демократии", - подчеркнула руководитель ИСКРАН.