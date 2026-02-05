В ИСКРАН объяснили логику Дональда Трампа

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Действия и решения президента США Дональда Трампа можно назвать системными, если смотреть на них через призму XIX века, абстрагируясь от Ялтинско-Потсдамской системы и продвижения либеральных ценностей, заявила в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени академика Г. А. Арбатова Наталья Цветкова.
"В действиях Дональда Трампа можно обнаружить системность при условии, если мы мысленно вернемся в так называемый "золотой" XIX век США. То, что возникло позже, к примеру, Ялтинско-Потсдамская система (международных отношений, установившаяся после Второй мировой войны - ред.) или продвижение либеральных ценностей, теперь как будто отодвигается на второй план, при этом глобальные институты последовательно демонтируются", - отметила Цветкова.
По ее словам, США возвращаются в эпоху, когда они проводили жесткую и демонстративную внешнюю политику в различных регионах мира.
"Именно в этом и заключается логика Трампа, которую можно назвать системной", - считает глава ИСКРАН.
Она также отметила, что похищение, устранение или смена неугодных режимов всегда были частью внешней политики США.
"Достаточно вспомнить свержение правительства Мохаммеда Мосаддыка в Иране в 1953 году, устранение Сальвадора Альенде в Чили в 1973 году или поддержку смены режимов в Гватемале и Конго. В ряде случаев речь шла и о физической ликвидации лидеров или попытках их устранения, как, например, в отношении (бывшего лидера Кубы - ред.) Фиделя Кастро", - сказала Цветкова.
Американист отметила, что Дональд Трамп мыслит именно в этих "старых" категориях, при этом часто не вдаваясь в детали и последствия подобной политики для международной системы.
"Он стал своего рода олицетворением такой модели внешней политики США без привычной маскировки под риторику о продвижении демократии", - подчеркнула руководитель ИСКРАН.
По ее мнению, глобальных целей, например, "сделать мир лучше", у Трампа нет, зато 47-й президент США имеет ярко выраженные личные амбиции одновременно с желанием чувствовать ежедневный успех.