Рейтинг@Mail.ru
Названы товары, которые россияне чаще всего покупали на зимних распродажах - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/tovary-2072367609.html
Названы товары, которые россияне чаще всего покупали на зимних распродажах
Названы товары, которые россияне чаще всего покупали на зимних распродажах - РИА Новости, 05.02.2026
Названы товары, которые россияне чаще всего покупали на зимних распродажах
Смартфоны, бытовая техника, а также аудио- и видеотехника вошли в число товаров, которые россияне чаще всего покупали в период зимних распродаж 2025-2026,... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T08:56:00+03:00
2026-02-05T08:56:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133369_0:61:3071:1788_1920x0_80_0_0_c8139a8dda11656b0dad58b0ac91fdb7.jpg
https://ria.ru/20260204/tovar-2072088465.html
https://ria.ru/20260201/alkogol-2071500541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133369_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_9058eea4f3dd12dfa270d648bebb2afc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Названы товары, которые россияне чаще всего покупали на зимних распродажах

Россияне активно скупали смартфоны и бытовую технику на зимних распродажах

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Смартфоны, бытовая техника, а также аудио- и видеотехника вошли в число товаров, которые россияне чаще всего покупали в период зимних распродаж 2025-2026, говорится в исследовании "Мегамаркета", его данные есть в распоряжении РИА Новости.
"За декабрь-январь 2025-2026 годов на смартфоны и аксессуары пришлось 15% всех покупок со скидками при среднем дисконте 5%. Крупная бытовая техника обеспечила 7% продаж со средней скидкой 9%, малая бытовая техника - 10% продаж при среднем снижении цены на 7%, а аудио- и видеотехника заняла еще 10% при среднем дисконте 7%. Даже при умеренных скидках россияне активно обновляют технику в зимний сезон", - сказали в компании.
Женщина достает из кошелька деньги - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Стало известно, какие товары россияне стали покупать реже
4 февраля, 07:50
В сегменте крупной бытовой техники наибольшим спросом пользовались холодильники, стиральные машины, увлажнители воздуха и встраиваемая техника. Среди малой бытовой техники, в свою очередь, лидировали моющие пылесосы, аэрогрили и автоматические кофемашины, а в категории "Смартфоны и аксессуары" - беспроводные наушники, смартфоны и планшеты.
На первом месте по объему покупок - категория "Супермаркет", на которую пришлось 23% всех заказов, а средний размер скидки составил 13%. В декабре-январе годом ранее доля таких покупок не превышала 12%. А по размеру скидок лидируют товары из категории "Мебель" - в среднем цены снижались на 18%.
"Зимой 2023-2024 годов основная часть оборота акционных товаров приходилась на электронику. В 2024-2025 году спрос стал менее концентрированным: электроника сохранила значимую долю, однако самые высокие средние скидки сместились в сезонные товары и одежду. При этом в декабре-январе 2025-2026 лидерами по обороту со скидками стали продукты и товары повседневного спроса", - отметили в "Мегамаркете".
Бутылки с игристым вином - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Названы регионы, где меньше всего покупали игристое в 2025 году
1 февраля, 04:39
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала