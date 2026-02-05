Рейтинг@Mail.ru
Оверчук оценил рост товарооборота между Россией и Бразилией - РИА Новости, 05.02.2026
22:50 05.02.2026
Оверчук оценил рост товарооборота между Россией и Бразилией
Оверчук оценил рост товарооборота между Россией и Бразилией
россия, бразилия, бразилиа, алексей оверчук, михаил мишустин
Россия, Бразилия, Бразилиа, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на VIII заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на VIII заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Товарооборот России и Бразилии за пять лет увеличился вдвое и сейчас составляет 10 миллиардов долларов, но это гораздо ниже потенциала экономик двух стран, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.
В первую очередь на встрече обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей между двумя странами, отметил Оверчук по итогам заседания.
«
"Отмечалось, что за последние 5 лет наш взаимный товарооборот увеличился в два раза. Вместе с тем, он находится на уровне 10 миллиардов долларов США, что, конечно же, гораздо ниже потенциала наших двух экономик", - сообщил Оверчук.
Премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Бразилию - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке
Россия Бразилия Бразилиа Алексей Оверчук Михаил Мишустин
 
 
