Оверчук оценил рост товарооборота между Россией и Бразилией
Оверчук оценил рост товарооборота между Россией и Бразилией - РИА Новости, 05.02.2026
Оверчук оценил рост товарооборота между Россией и Бразилией
Товарооборот России и Бразилии за пять лет увеличился вдвое и сейчас составляет 10 миллиардов долларов, но это гораздо ниже потенциала экономик двух стран,... РИА Новости, 05.02.2026
Россия, Бразилия, Бразилиа, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин
Оверчук оценил рост товарооборота между Россией и Бразилией
Оверчук: товарооборот России и Бразилии за пять лет увеличился вдвое