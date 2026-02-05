Оверчук оценил рост товарооборота между Россией и Бразилией

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Товарооборот России и Бразилии за пять лет увеличился вдвое и сейчас составляет 10 миллиардов долларов, но это гораздо ниже потенциала экономик двух стран, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.