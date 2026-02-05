Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена

Мишустин и Алкмин озвучили в числе приоритетов в деле укрепления двустороннего стратегического партнерства задачу расширения его материальной базы даже в контексте внешних вызовов с тем, чтобы нарастить товарообмен, а также содействовать диверсификации торговой номенклатуры, в том числе за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, говорится в документе.