23:39 05.02.2026
Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена
Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена
россия, бразилия, бразилиа, михаил мишустин, брикс
Россия, Бразилия, Бразилиа, Михаил Мишустин, БРИКС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на VIII заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия считают приоритетом расширение материальной базы двустороннего партнерства, которое позволит добиться роста товарообмена и содействовать его диверсификации, говорится в совместном заявлении по итогам заседания двусторонней комиссии высокого уровня.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьера РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. По итогам они подписали совместное заявление.
Мишустин и Алкмин озвучили в числе приоритетов в деле укрепления двустороннего стратегического партнерства задачу расширения его материальной базы даже в контексте внешних вызовов с тем, чтобы нарастить товарообмен, а также содействовать диверсификации торговой номенклатуры, в том числе за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, говорится в документе.
Стороны в совместном заявлении отметили высокий уровень взаимодействия между таможенными службами двух стран, направленного на содействие росту взаимной торговли и обеспечение ее безопасности и законности. Также отмечено плодотворное таможенное сотрудничество на площадке БРИКС, прежде всего, в сферах противодействия таможенным правонарушениям, цифровой трансформации и институционального развития.
"Правительства двух стран подчеркнули важность обмена опытом и информацией в области современных платежных инструментов в рамках БРИКС. Констатировали высокий уровень отношений между центральными банками двух стран и поддержали укрепление диалога по вопросам финансовой повестки дня", - говорится в заявлении.
Премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Бразилию - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке
РоссияБразилияБразилиаМихаил МишустинБРИКС
 
 
