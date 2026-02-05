Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия считают приоритетом расширение материальной базы двустороннего партнерства, которое позволит добиться роста товарообмена и содействовать его диверсификации, говорится в совместном заявлении по итогам заседания двусторонней комиссии высокого уровня.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьера РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. По итогам они подписали совместное заявление.
Мишустин и Алкмин озвучили в числе приоритетов в деле укрепления двустороннего стратегического партнерства задачу расширения его материальной базы даже в контексте внешних вызовов с тем, чтобы нарастить товарообмен, а также содействовать диверсификации торговой номенклатуры, в том числе за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, говорится в документе.
Стороны в совместном заявлении отметили высокий уровень взаимодействия между таможенными службами двух стран, направленного на содействие росту взаимной торговли и обеспечение ее безопасности и законности. Также отмечено плодотворное таможенное сотрудничество на площадке БРИКС, прежде всего, в сферах противодействия таможенным правонарушениям, цифровой трансформации и институционального развития.
"Правительства двух стран подчеркнули важность обмена опытом и информацией в области современных платежных инструментов в рамках БРИКС. Констатировали высокий уровень отношений между центральными банками двух стран и поддержали укрепление диалога по вопросам финансовой повестки дня", - говорится в заявлении.