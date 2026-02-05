https://ria.ru/20260205/torgovlja-2072387759.html
Торговля Германии с Россией сократилась за четыре года почти в семь раз
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Торговля Германии с Россией сократилась за четыре года на фоне санкций почти на 44 миллиарда евро: товарооборот за 11 месяцев прошлого года оказался в семь раз ниже аналогичного периода 2021 года, подсчитало РИА Новости на основе данных немецкого статистического бюро Destatis
.
Так, по итогам 11 месяцев 2025 года немецкие компании поставили товаров на российский рынок на 6,4 миллиарда евро против 24,7 миллиарда за аналогичный период 2021 года.
При этом из России
немцы в январе-ноябре 2025 года импортировали товаров на 0,8 миллиарда евро против 26,2 миллиарда четырьмя годами ранее.
В результате товарооборот по итогам минувшего года упал на 85,9% за четыре года, до 7,2 миллиарда евро в январе-ноябре минувшего года.
"Разрыв экономических связей, действовавших десятилетиями, был болезнен. Для Германии
это означает необходимость замещения относительно дешевых энергоресурсов более дорогими, что привело к увеличению себестоимости производства", - заявила руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы "Финам" Ольга Беленькая.
Аналитик отметила, что в случае снятия санкций "часть немецкого бизнеса была бы заинтересована увеличить товарооборот с Россией".
После начала спецоперации на Украине
западные страны ввели санкции против России. В Москве
неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.