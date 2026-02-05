Рейтинг@Mail.ru
Торговля Германии с Россией сократилась за четыре года почти в семь раз - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/torgovlja-2072387759.html
Торговля Германии с Россией сократилась за четыре года почти в семь раз
Торговля Германии с Россией сократилась за четыре года почти в семь раз - РИА Новости, 05.02.2026
Торговля Германии с Россией сократилась за четыре года почти в семь раз
Торговля Германии с Россией сократилась за четыре года на фоне санкций почти на 44 миллиарда евро: товарооборот за 11 месяцев прошлого года оказался в семь раз... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:27:00+03:00
2026-02-05T10:27:00+03:00
в мире
россия
германия
украина
destatis
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
https://ria.ru/20260205/sanktsii-2072374316.html
https://ria.ru/20260204/sanktsii-2072152240.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, украина, destatis
В мире, Россия, Германия, Украина, Destatis
Торговля Германии с Россией сократилась за четыре года почти в семь раз

Товарооборот Германии с Россией упал в семь раз за четыре года на фоне санкций

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Торговля Германии с Россией сократилась за четыре года на фоне санкций почти на 44 миллиарда евро: товарооборот за 11 месяцев прошлого года оказался в семь раз ниже аналогичного периода 2021 года, подсчитало РИА Новости на основе данных немецкого статистического бюро Destatis.
Так, по итогам 11 месяцев 2025 года немецкие компании поставили товаров на российский рынок на 6,4 миллиарда евро против 24,7 миллиарда за аналогичный период 2021 года.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Другие страны не обязаны соблюдать санкции против России, заявили в ЕС
Вчера, 09:34
При этом из России немцы в январе-ноябре 2025 года импортировали товаров на 0,8 миллиарда евро против 26,2 миллиарда четырьмя годами ранее.
В результате товарооборот по итогам минувшего года упал на 85,9% за четыре года, до 7,2 миллиарда евро в январе-ноябре минувшего года.
"Разрыв экономических связей, действовавших десятилетиями, был болезнен. Для Германии это означает необходимость замещения относительно дешевых энергоресурсов более дорогими, что привело к увеличению себестоимости производства", - заявила руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы "Финам" Ольга Беленькая.
Аналитик отметила, что в случае снятия санкций "часть немецкого бизнеса была бы заинтересована увеличить товарооборот с Россией".
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
США подготовили новые антироссийские санкции, пишет Bloomberg
4 февраля, 12:35
 
В миреРоссияГерманияУкраинаDestatis
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала