Россиянину, застрявшему на машине на пляже в Таиланде, грозит депортация

БАНГКОК, 5 фев – РИА Новости. Россиянин, отдыхавший в Таиланде, выехал на внедорожном пикапе Ford Ranger на пляж на территории заповедника в соседней с Пхукетом провинции Пханга, застрял в песке, и в результате был вынужден заплатить штраф, а теперь ему предстоит вызов в иммиграционную полицию, который может закончиться депортацией.

Об этом сообщает в четверг таиландский новостной портал "Кхао Дет" ("Горячие новости").

« "Российский турист выехал на пикапе Ford Ranger с номерами провинции Пхукет на пляж На Тай в провинции Пханга и машина застряла в песке. За это турист заплатил штраф в размере 5 тысяч бат (157 долларов), после чего полиция провинции Пханга направила сообщение о правонарушении, совершенном иностранцем, в иммиграционную полицию Пхукета, где остановился турист", - сообщает портал.

Происшествие произошло вечером 2 февраля. Пикап, в котором находились двое иностранцев, выехал на пляж и застрял в песке. Отдыхавшие на пляже тайцы сразу стали помогать. Они вызвали тягач, потом, когда первый тягач не справился с задачей, вызвали другой, более мощный, и все это время вели съемку видео на смартфон, которое потом передали таиландскому телеканалу NBT, сообщает портал.

Автомобиль удалось вытащить из песка только после 21.00 (17.00 мск). Иностранные туристы поблагодарили тайцев за помощь и уехали.

На следующий день видео происшествия было показано по телевидению. Сразу после этого в полицейском участке Кхок Клой, на территории ответственности которого произошел инцидент, было заведено розыскное дело на неизвестного иностранного гражданина, находившегося за рулем пикапа.

Водителя нашли на Пхукете через день, им оказался 34-летний россиянин Георгий Цикориидзе (Tsikoriidze Georgii, так, по информации портала, имя записано в полицейском протоколе – ред.). Россиянину, который был в четверг вызван в полицейский участок Кхок Клой, предъявили обвинение в "нарушение общественного спокойствия", он признал свою вину и заплатил штраф в размере 5 тысяч бат, говорится в сообщении.

"Кхао Дет" также сообщает, что полицейский участок Кхок Клой подготовил информационное сообщение о правонарушении, совершенном иностранным гражданином, для отправки в управление иммиграционной полиции провинции Пхукет, куда в ближайшие дни может быть вызван россиянин.