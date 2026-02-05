Рейтинг@Mail.ru
СВР имеет хорошие контакты со спецслужбами Ирана, заявил Нарышкин
14:14 05.02.2026
СВР имеет хорошие контакты со спецслужбами Ирана, заявил Нарышкин
Служба внешней разведки России имеет очень хорошее взаимодействие со спецслужбами Ирана, оно не приостанавливается ни при каких обстоятельствах, заявил директор РИА Новости, 05.02.2026
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки России имеет очень хорошее взаимодействие со спецслужбами Ирана, оно не приостанавливается ни при каких обстоятельствах, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Если говорить о взаимодействии по линии специальных служб, то еще раз хочу подтвердить, что с соответствующими структурами Ирана Служба внешней разведки имеет очень хорошие контакты, хорошие взаимодействия, которые не приостанавливаются ни при каких обстоятельствах", - сказал Нарышкин журналистам.
ИранРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
