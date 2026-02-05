СВР имеет хорошие контакты со спецслужбами Ирана, заявил Нарышкин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки России имеет очень хорошее взаимодействие со спецслужбами Ирана, оно не приостанавливается ни при каких обстоятельствах, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
