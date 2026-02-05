Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как бойцы разных народов обращаются друг к другу на СВО - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 05.02.2026 (обновлено: 15:46 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/svo-2072492121.html
Путин рассказал, как бойцы разных народов обращаются друг к другу на СВО
Путин рассказал, как бойцы разных народов обращаются друг к другу на СВО - РИА Новости, 05.02.2026
Путин рассказал, как бойцы разных народов обращаются друг к другу на СВО
Бойцы РФ в зоне СВО, несмотря на разное этническое происхождение и вероисповедание, обращаются друг к другу "брат", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:42:00+03:00
2026-02-05T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072525489_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_73526092a5fcc977616d64725a895219.jpg
https://ria.ru/20260205/putin-2072489896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Российские бойцы обращаются друг к другу "брат"
9099485 05.02.2026 5 февраля 2026. Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре "Россия". Алексей Никольский / РИА Новости
2026-02-05T15:42
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072525489_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_6f37701fbca881047162205ce9154a6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, как бойцы разных народов обращаются друг к другу на СВО

Путин: бойцы разных народов на СВО называют друг друга братьями

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бойцы РФ в зоне СВО, несмотря на разное этническое происхождение и вероисповедание, обращаются друг к другу "брат", заявил президент России Владимир Путин.
"Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу "брат", и это очень дорогого стоит", - сказал Путин в ходе открытия Года единства народов России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия как многонациональная страна складывалась постепенно, заявил Путин
Вчера, 15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала