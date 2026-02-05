МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бойцы РФ в зоне СВО, несмотря на разное этническое происхождение и вероисповедание, обращаются друг к другу "брат", заявил президент России Владимир Путин.
Путин рассказал, как бойцы разных народов обращаются друг к другу на СВО
Путин рассказал, как бойцы разных народов обращаются друг к другу на СВО
Бойцы РФ в зоне СВО, несмотря на разное этническое происхождение и вероисповедание, обращаются друг к другу "брат", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2026
Путин: "Российские бойцы обращаются друг к другу "брат"
9099485 05.02.2026 5 февраля 2026. Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре "Россия". Алексей Никольский / РИА Новости
Путин рассказал, как бойцы разных народов обращаются друг к другу на СВО