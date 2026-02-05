Рейтинг@Mail.ru
Из Челябинска отправили десятитонную фуру с гуманитарной помощью в зону СВО - РИА Новости, 05.02.2026
13:19 05.02.2026
Из Челябинска отправили десятитонную фуру с гуманитарной помощью в зону СВО
Из Челябинска отправили десятитонную фуру с гуманитарной помощью в зону СВО
Десятитонную фуру с гуманитарной помощью отправили в зону специальной военной операции в четверг из Челябинска. РИА Новости, 05.02.2026
Из Челябинска отправили десятитонную фуру с гуманитарной помощью в зону СВО

Десятитонную фуру с гуманитарной помощью отправили в зону специальной военной операции в четверг из Челябинска
ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – РИА Новости. Десятитонную фуру с гуманитарной помощью отправили в зону специальной военной операции в четверг из Челябинска.
В Челябинске перед началом пленарного заседания форума по реализации народной программы "Единой России" секретарь генсовета партии Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер вместе с активистами "Единой России" отправили гуманитарный груз бойцам на передовую.
"Отправлена десятитонная фура в Ясиноватский муниципальный район ДНР для дальнейшей передачи помощи бойцам СВО", - сообщили РИА Новости в региональном отделении партии.
В состав груза вошли маскировочные сети и продукты длительного хранения – более тысячи пачек круп, тушенки, а также другой необходимый груз от жителей региона, уточнили в пресс-службе.
Народный фронт помогает белгородцам с резервной генерацией электроэнергии
Надежные людиЧелябинскДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЯкушевАлексей ТекслерЕдиная РоссияЧелябинская область
 
 
