Из Челябинска отправили десятитонную фуру с гуманитарной помощью в зону СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – РИА Новости. Десятитонную фуру с гуманитарной помощью отправили в зону специальной военной операции в четверг из Челябинска.

В Челябинске перед началом пленарного заседания форума по реализации народной программы "Единой России" секретарь генсовета партии Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер вместе с активистами "Единой России" отправили гуманитарный груз бойцам на передовую.

"Отправлена десятитонная фура в Ясиноватский муниципальный район ДНР для дальнейшей передачи помощи бойцам СВО", - сообщили РИА Новости в региональном отделении партии.