Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 310 военнослужащих ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.