Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 310 военнослужащих ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:08:00+03:00
2026-02-05T12:08:00+03:00
2026-02-05T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 310 военнослужащих ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.
«
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США
, и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы",- говорится в сообщении Минобороны.
Как отметили в ведомстве, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции.
"Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ
и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Торецкое, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области", - сообщили в Минобороны.