Рейтинг@Mail.ru
Сын луганского ополченца продолжает дело отца на СВО - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/svo-2072347330.html
Сын луганского ополченца продолжает дело отца на СВО
Сын луганского ополченца продолжает дело отца на СВО - РИА Новости, 05.02.2026
Сын луганского ополченца продолжает дело отца на СВО
Уроженец ЛНР, командир орудия 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Леший", рассказал РИА Новости о том,... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T02:20:00+03:00
2026-02-05T02:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260204/spetsoperatsiya-2072077829.html
https://ria.ru/20260203/spetsoperatsiya-2071839890.html
луганская народная республика
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Сын луганского ополченца продолжает дело отца на СВО

РИА Новости: сын луганского ополченца продолжает дело отца на СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Уроженец ЛНР, командир орудия 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Леший", рассказал РИА Новости о том, как пошел на службу в ВС РФ для защиты своей малой родины по примеру отца.
"В 2014 году я увидел, как мой отец защищает свои земли. Со школы я возвращался, у нас с мирными жителями были созданы блокпосты, стояли с вилами, с ружьями. Я понимал, что вырасту и тоже буду военным", - объяснил "Леший".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Боец рассказал о поиске целей ВСУ в зоне СВО
Вчера, 05:06
Военнослужащий уточнил, что когда в Киеве в 2013 году начался майдан, он был еще школьником, и отец в целях безопасности отвез его с сестрами в Россию. Здесь "Леший" прошел военное обучение, а с 2022 года находится на СВО.
"Я думаю, что после СВО я останусь дальше служить. Уже пройден большой путь", - поделился военнослужащий.
По словам "Лешего", им движет желание освободить людей, тех, кто находится под действием украинской пропаганды или просто боится украинской власти из-за ее угроз. Военнослужащий добавляет, что нужно "людям показать, что есть правда".
"Они думают, что Россия не права... А я видел совершенно другое, я видел, как танки ВСУ разносят дома мирных жителей в 2014 году", - подчеркнул "Леший".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Боец рассказал о помощи тумана при освобождении Петровки
3 февраля, 05:44
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала