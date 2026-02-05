БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Уроженец ЛНР, командир орудия 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Леший", рассказал РИА Новости о том, как пошел на службу в ВС РФ для защиты своей малой родины по примеру отца.

"В 2014 году я увидел, как мой отец защищает свои земли. Со школы я возвращался, у нас с мирными жителями были созданы блокпосты, стояли с вилами, с ружьями. Я понимал, что вырасту и тоже буду военным", - объяснил "Леший".

Военнослужащий уточнил, что когда в Киеве в 2013 году начался майдан, он был еще школьником, и отец в целях безопасности отвез его с сестрами в Россию . Здесь "Леший" прошел военное обучение, а с 2022 года находится на СВО.

"Я думаю, что после СВО я останусь дальше служить. Уже пройден большой путь", - поделился военнослужащий.

По словам "Лешего", им движет желание освободить людей, тех, кто находится под действием украинской пропаганды или просто боится украинской власти из-за ее угроз. Военнослужащий добавляет, что нужно "людям показать, что есть правда".

"Они думают, что Россия не права... А я видел совершенно другое, я видел, как танки ВСУ разносят дома мирных жителей в 2014 году", - подчеркнул "Леший".