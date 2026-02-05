Рейтинг@Mail.ru
На Украине часть жителей остались без света - РИА Новости, 05.02.2026
16:10 05.02.2026
На Украине часть жителей остались без света
Часть жителей Харьковской, Сумской и Одесской областей Украины остались без электричества, сообщила в четверг энергетическая компания "Укрэнерго".
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Часть жителей Харьковской, Сумской и Одесской областей Украины остались без электричества, сообщила в четверг энергетическая компания "Укрэнерго".
«
"На утро есть обесточенные потребители в... Харьковской, Сумской и Одесской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В компании добавили, что из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично были обесточены 30 населенных пунктов в Киевской, Одесской и Тернопольской областях.
Ранее украинский гидрометцентр сообщал о предстоящих ухудшениях погоды на Украине, в частности снегопадах, которые будут продолжаться несколько дней.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
