Эстония разрешила задержанному судну с россиянами покинуть порт

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Эстонии разрешили задержанному ранее судну Baltic Spirit с экипажем из россиян покинуть порт, поскольку информация о контрабанде на борту не подтвердилась, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны.