Рейтинг@Mail.ru
Эстония разрешила задержанному судну с россиянами покинуть порт - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/sudno-2072460046.html
Эстония разрешила задержанному судну с россиянами покинуть порт
Эстония разрешила задержанному судну с россиянами покинуть порт - РИА Новости, 05.02.2026
Эстония разрешила задержанному судну с россиянами покинуть порт
Власти Эстонии разрешили задержанному ранее судну Baltic Spirit с экипажем из россиян покинуть порт, поскольку информация о контрабанде на борту не... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:16:00+03:00
2026-02-05T14:16:00+03:00
в мире
эстония
россия
эквадор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072458648_0:69:1105:691_1920x0_80_0_0_ad72c30d0a2337760628bfc66e52d567.jpg
https://ria.ru/20260201/ssha-2071570823.html
эстония
россия
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072458648_184:0:1105:691_1920x0_80_0_0_0704dc8a21003730edaf995662515c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, эквадор
В мире, Эстония, Россия, Эквадор
Эстония разрешила задержанному судну с россиянами покинуть порт

Эстония разрешила задержанному судну Baltic Spirit с россиянами покинуть порт

© Фото : PPAГрузовое судно Baltic Spirit
Грузовое судно Baltic Spirit - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : PPA
Грузовое судно Baltic Spirit
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Эстонии разрешили задержанному ранее судну Baltic Spirit с экипажем из россиян покинуть порт, поскольку информация о контрабанде на борту не подтвердилась, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны.
"Эстонские власти в ночь на 5 февраля завершили таможенный контроль грузового судна Baltic Spirit, следовавшего из Эквадора в Россию. Информация о возможной контрабанде на борту подтверждения не получила, и судну было разрешено покинуть порт Мууга", - говорится в материале.
Во вторник налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил, что власти страны задержали якобы следовавший в Россию контейнеровоз под флагом Багамских Островов, подозревая его в связи с контрабандой из Эквадора. В заявлении отмечалось, что экипаж судна не оказывал сопротивления во время задержания. Как заявил в комментарии ERR глава спецподразделения полиции страны K-komando, в состав экипажа судна входят 23 человека - все они, по его утверждению, граждане РФ.
В среду ERR сообщала, что задержанный властями Эстонии контейнеровоз Baltic Spirit с экипажем из россиян доставлен в порт близ Таллина для проведения таможенной проверки.
Танкер Маринера - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой
1 февраля, 17:27
 
В миреЭстонияРоссияЭквадор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала