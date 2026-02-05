Эстония разрешила задержанному судну с россиянами покинуть порт

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Эстонии разрешили задержанному ранее судну Baltic Spirit с экипажем из россиян покинуть порт, поскольку информация о контрабанде на борту не подтвердилась, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны.
Во вторник налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил, что власти страны задержали якобы следовавший в Россию контейнеровоз под флагом Багамских Островов, подозревая его в связи с контрабандой из Эквадора. В заявлении отмечалось, что экипаж судна не оказывал сопротивления во время задержания. Как заявил в комментарии ERR глава спецподразделения полиции страны K-komando, в состав экипажа судна входят 23 человека - все они, по его утверждению, граждане РФ.
В среду ERR сообщала, что задержанный властями Эстонии контейнеровоз Baltic Spirit с экипажем из россиян доставлен в порт близ Таллина для проведения таможенной проверки.